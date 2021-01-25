理大團隊研實時遙距實驗平台　疫情下助學生無需返校亦可做實驗

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-01-25 08:00

新型冠狀病毒疫情下，全港中學停課多時，不少學生和老師都慨嘆難以追上學習進度，一些需要做實驗的課程亦未能進行。理大應用物理學系團隊在優質教育基金支持下成立「全天候科學實驗室」，讓學生可以透過網絡攝影機及網上平台，隨時隨地進行遙距的實時實驗。 有使用平台做實驗的聖士提反女子中學的同學表示，平台可以讓她實時見到實驗的過程，由自己控制和調整儀器運作，形容實驗過程「好真實」。

負責項目的香港理工大學應用物理學系副教授麥熾良提到，一些具危險性的實驗，例如放射性實驗，學生透過平台亦可以進行，可以動手做實驗之餘亦大大減低風險。（盧翊銘攝）

疫情難回校做實驗 平台供遙距實時實驗

在疫情下，全港中學需要停課，學生難以回校進行實驗，遙距實驗平台則為高中學生提供實時進行實驗的機會。負責項目的香港理工大學應用物理學系副教授麥熾良提到，實驗教學是科學教育不可或缺的一環，「唔做只係講理論，學生掌握（知識）差好遠」，透過實驗，可以為學生鞏固課堂上所學到的知識。

然而，因為資源所限，不是所有中學都齊備做實驗所需的儀器，加上某些實驗較複雜，有中學老師只能為學生展示網上片段或作模擬實驗，學生無法「落手落腳」做實驗。麥熾良指，透過設於理工大學內的「全天候科學實驗室」，學生可以經網絡攝影機及網上平台，控制實驗「係實時、落手落腳做」，學生同樣要掌握實驗的技巧，方可得到正確的實驗結果。



除了較高難度的實驗，一些具危險性的實驗，例如放射性實驗，學生透過平台亦可以進行，可以動手做實驗之餘亦大大減低風險。

聖士提反女子中學物理科主任邱穎怡老師認為，透過系統可以了解學生的能力和進度，為其提供適當的指導。（盧翊銘攝）

聖士提反女子中學參與計劃 老師：學生反應不錯

聖士提反女子中學物理科主任邱穎怡老師指，機遇巧合下在一次教育局會議中，正值麥教授簡介遙距實驗平台，當時她認為平台新穎，於是決定試用。試用後，學生的反應不錯，故決定繼續使用平台，讓學生可以透過平台進行實驗。

可於平台下載數據分析 透過系統監察進度

另外，完成實驗後，學生可以在平台上下載實驗的數據作分析，老師亦可以透過系統監察學生的進度。邱老師認為，透過系統可以了解學生的能力和進度，為其提供適當的指導；疫情下即使無法回校做實驗，平台亦是一個可行的方法評估學生的能力和成績。

平台可控制調整儀器運作 學生形容實驗「好真實」

「全天候科學實驗室」平台為24小時開放，學生只需要以帳號登入，便可選擇實驗及預約進行實驗的時間，不受地域或時間限制。現時共提供6個實驗，包括電磁感應、可見光譜、細菌生長等，涵蓋物理、化學及生物。曾使用平台做實驗的聖士提反女子中學周元天同學表示，平台讓她可以實時見到實驗的過程，由自己控制和調整儀器運作，一些較抽象的物理概念亦能透過實驗一目了然，又形容實驗過程「好真實」。

曾使用平台做實驗的聖士提反女子中學周元天同學表示，平台讓她可以實時見到實驗的過程，由自己控制和調整儀器運作。（盧翊銘攝）

她又提到，不少實驗費時，難以在課堂上完成，即使將未完成的實驗留待翌日繼續進行，數據亦有機會因此出現變數。透過「全天候科學實驗室」，讓她可以隨時進行實驗，不需要擔心時間不足的問題，當實驗出錯或數據不準確時，亦可以反覆多次進行實驗。

自2014年起，理大應用物理學系團隊開展一系列項目，設立遙距科學實驗，志在配合及提升中學的STEM教育，計劃共獲優質教育基金撥款支持1,100萬，當中在2019年3月開始的項目「全天候科學實驗室」就佔撥款中的560萬。麥熾良指，未來期望可以將遙距實驗數目增加至15個，未來一至兩個月會先進出放射性實驗。