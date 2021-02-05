組裝合成法25天建逾百個檢疫單位　預製式興建減一半施工時間

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新冠肺炎疫情下，港府於去年分別在鯉魚門及竹篙灣增建檢疫設施。承建商中國建築工程指，使用「組裝合成法」及採用預製地下管廊、預製電掣房等，而走廊及樓梯採用預製式建造，令施工時間減少50%。當中最快於鯉魚門項目只用了25天，落成118個檢疫單位。

鯉魚門防疫隔離中心（A區）的整體工程用了25天，興建了118間隔離單位和附屬設施以及周邊景觀工程。(中國建築提供圖片)

中國建築工程於去年2月至11月期間，透過運用「設計及建造」（Design & Build）模式及「組裝合成」建造（MiC）技術，完成了鯉魚門檢疫中心的兩個項目、即site A及site B，及竹篙灣檢疫中心第一期B及第三期B，共四個工程項目的設計及建造。當中鯉魚門兩個項目分別用25天及55天完成設計及建造。

竹篙灣檢疫中心第一期B及第三期B則用了73天及88天。四個項目提供合共近2,000個採用組裝合成建造技術檢疫隔離單位。

竹篙灣及鯉魚門檢疫中心採用預製式式興建，減少施工時間至少50%。（中國建築提供圖片）

當中竹篙灣工程整體預製化率達90%以上，團隊採用預製地下管廊、預製電掣房等，走廊及樓梯亦採用相同方式建造，相比起現澆施工方式分別減少施工時間至少50%。中國建築指，疫情下面對建築物料供應緊張、運輸、設計等困難，項目共動員超過190,000人次，包括現場施工管理人員、建築工人以及生產工人。

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