李嘉誠拍板慈山寺種500棵桃花　初七起開放予市民賞花

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-10 20:19

農曆新年將至，大埔慈山寺今年繼續舉辦「新春花供禮佛日」，栽種多達500棵桃花，由初七（18日）至十五（26日）讓市民入內觀賞。據悉，長和系資深顧問李嘉誠半年前親自提議栽種桃花，因為桃花每年新春期間開花，另外在佛教內有「借花供佛」的意思，為港人祈福。

李嘉誠親自提議在慈山寺栽種500棵桃花樹，近日正盛開。（余俊亮攝）

每日參觀限500人 需事前預約

新冠肺炎影響下，農曆年不少活動都需要取消。慈山寺在過去的農曆新年，都會舉辦「新春花供禮佛日」，讓市民入寺觀賞，由於疫情今年活動延後至初七開始，每日人數上限500人，事前要預約。點擊進慈山寺網站。

李嘉誠每年新年，都會到慈山寺禮佛。（長和提供圖片）

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李嘉誠建議種桃花因兩大原因

過去兩年慈山寺均是栽種薰衣草，但今年則選擇栽種500棵桃花，桃花由「正念之路」一直延伸至觀音聖像背後，原因為何？慈山寺透露，因為早年未開僻後山位置，而長和系資深顧問李嘉誠半年前來巡視時，建議栽種桃花，因為桃花其實是樹，除了新春開花外，平日仍然是保持樹的形態。

每年都開放給市民賞花也有原因，因為佛教內有「借花供佛」的意思，李嘉誠希望供花為市民祈福，寄望新一年大家具般若之慧，明心見性，福慧同修。

另開僻後山後，慈山寺將舉辦「山林療癒」活動，讓市民在「正念之路」行禪修持，感受大自然。