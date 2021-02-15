新冠肺炎．最新｜確診數維持低水平　疫苗接種中心3月1日開始運作

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 孔繁栩 袁澍 最後更新日期： 2021-02-15 01:00

今日（15日）是大年初四，亦是長假期最後一天。衞生防護中心昨日公布新增12宗確診個案，連續兩日創第四波爆疫後單日新低，另初步確診個案大約10宗。香港電台一名髮型師確診，至少20多人須送檢疫中心隔離。 消息指，社區疫苗接種中心暫定於3月1日起開始運作，屆時或會以一星期七天，每日朝8晚8開放，負責疫苗接種安排的政制及內地事務局局長聶德權表示﹐政府會於全港18區，每區最少會有一間疫苗接種中心，他又指最終應該有超過20間中心讓市民接種疫苗。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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▼年初三兼情人節 尖沙咀愛侶一對對▼

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▼年初三赤口及情人節 市民到花墟買花▼

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▼年初三赤口及情人節 車公廟人頭湧湧▼

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【00:10】A1-bakery宣布，屯門V city分店2月14日起暫停營業，因為有一名員工初步確診，故需停業至2月16日，期間會深層清潔及霧化消毒，以保障員工及顧客的健康及安全。至於店內所有食物將會銷毀，而所有密切接觸的員工，會接受衛生署安排隔離檢疫。

A-1 Bakery屯門V city一田店有員工初步確診 須停業3天

【00:02】衞生防護中心晚上更新資料，尖沙咀美麗都大廈再多3宗確診個案，源頭不明患者分別居於馬鞍山富寶花園1座、土瓜灣道267號和葵涌寶星中心A座。

至於大埔廣福邨廣智樓，再錄得有患者，而紅磡家維邨家廉樓亦報告稱有染疫者居住。

確診大廈｜大埔廣福邨廣智樓又上榜 紅磡家維邨家廉樓再錄患者

▼2月13日確診患者住所及14日內曾到訪的食肆及處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者過去14日曾到訪的食肆及處所名單，新增5間食肆曾有確診患者到訪，包括太古城內的拉麵店豚王、新都城中心德美壽司，以及元朗親子餐廳「唐」。

美麗都大廈再有3人確診，為關連個案，衞生防護中心曾透露，有人從內地到港人士，入境處曾指美麗都有3名患者是持「行街紙」，而資料顯示其中一人報稱曾於2月9日到訪青山灣入境事務中心。今日另有一名確診患者任職社工，他曾到訪聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓及北角政府合署等。

確診食肆｜增5食肆太古城豚王上榜 患者曾到青山灣入境中心

昨日總覽：

港台髮型師確診 至少25人檢疫隔離 有嘉賓出席節目都「上榜」

新冠疫苗｜消息：社區疫苗接種中心3月1日起運作 承辦商增聘人手

情人節逢年初三赤口 情侶即嗌交：已經𠱁返 之後咪唔會再嗌囉

港台確診髮型師住富寶花園一座 住戶須強制檢測：新年流流唔好彩

新冠肺炎｜新增3幢強制檢測大廈 將軍澳新都城1期1座上榜