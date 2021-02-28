邱騰華預計今年經濟增長但有隱憂　美國對中國態度仍保守

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-28 11:49

新冠肺炎疫情對全球經濟體造成打擊，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（28日）在電台節目指出，雖然外界對2021年經濟有增長有信心，但存在不少隱憂，歐美還處於混沌當中，香港應把握優勢跟上內地門戶開放，在一帶一路及大灣區取得有利地位。

邱騰華表示，疫情下全球沒有一個經濟體不受影響，雖然外界有信心預期2021年經濟有增長，但事實上只要好少少就有正增長。（資料圖片／高仲明攝）

邱騰華出席商台節目《政好星期天》表示，疫情下全球沒有一個經濟體不受影響，雖然外界有信心預期2021年經濟有增長，但事實上是去年無預警下大低，在基數低下，「今年只要好少少就有正增長」。邱又指全球不同經濟體都存有隱憂，美國政權交替後，還在摸索盟友，戰略上對中國仍取態保守或負面，歐洲亦在尋找出路，形容是混沌當中。

▼預算案懶人包▼

+ 4 + 4 + 4

香港未用盡內地雙循環 「香港要搭到呢班車，取得有利地位」

邱認為，全球未來的經濟動力在亞洲及東盟，《區域全面經濟夥伴關係協定》涵蓋全球三分一人口和貿易，預期經貿總量20年後將會佔全球的一半。邱又指，在全球都仍尋找互惠互利市場及貿易黟伴，內地早年推動一帶一路及大灣區，雖現時國際緊張形勢，但內地並無關上大門，「既然大門繼續開，香港要搭到呢班車，取得有利地位」。

過去一年本港實體交易及展覽減少，邱指業界更着重用科技營商，線上線下經營成為主流，線上生意有可能取代實體店，當局已委託貿發局建立平台協助企業發展網上生意，並利用內地網絡協助進入市場。邱又表示，香港未用盡內地雙循環，貿發局的「GO GBA」平台會協助港商打入大灣區電商平台。

至於5G發展，邱稱去年年中已做到九成覆蓋，但應用不多，政府已預留6,000萬元徵求發展5G新意念，至今有十多預申請應用不同範疇，包括電競、電梯維修、物管物流及醫療等。

▼消費券點用？ 按圖即看$5000電子消費券懶人包▼

+ 3 + 3 + 3