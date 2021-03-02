七成半心臟病患者憂染疫　病發未即時求診　醫生：勿畏疫耽誤治療

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-02 17:55

新冠疫情下，心臟病患者入院率及相關手術數字呈跌幅，惟死亡率卻反之急升。心臟病患者組織「關心你的心」，最新委託香港中文大學傳播與民意調查中心，於今年初向會員進行意見調查，203名受訪者當中，超過七成表示在疫情爆發期間，曾出現疑似病發症狀，但當中七成半人因擔心受感染等原因，沒有即時求診。 團體名譽顧問、心臟病專科醫生李耿淵警告，心臟病發若未能及時搶救，患者猝死風險會隨治療拖延時間增加，呼籲市民發現疑似心臟病發情況，例如胸口痛或心悸等，應立即求醫，切勿拖延。

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心臟病死亡率高肺炎兩倍

新冠肺炎爆發超過一年，死亡人數不斷上升，但心臟病仍是導致最多人死亡疾病中的頭號殺手。單計美國，過去一年因新冠肺炎死亡人數超過30萬人，而因心臟病死亡人數則超過60萬人，大約為新冠肺炎兩倍。

「關心你的心」委托香港中文大學傳播與民意調查中心於年頭對會員進行意見調查，203名受訪者當中超過七成在疫情間曾出現疑似病發症狀，但當中七成半卻因擔心受到感染等種種原因沒有即時求診。（馬煒傑攝）

近七成半患者疑因病發不求醫

「關心你的心」於今年初，委託中文大學傳播與民意調查中心向該團體會員進行調查，透過網上問卷方式，訪問了203名會員。結果顯示，約六成（60.6%）受訪者因疫情，對處理心臟不適或心臟疾病，有一般或大程度的影響，而主要原因是「擔心醫院是高危地方，有機會受感染」（83.7%）及「對疫情感到恐懼而減少外出求診」（39%）。

另外，近七成半（74.3%）受訪者過去12個月曾出現心臟不適的徵狀，但當中超過七成（73.5%）沒有到醫院或診所求醫。心臟病患者李女士指出，本來一年覆診四次，但去年因疫情關係只覆診兩次，因「聽醫生講心臟病人中招好麻煩」，而當有不適時，都只靠食藥維持，抱着「應該冇事嘅」的心態去應對。

心臟病患者李女士指出本來一年覆診四次，但去年因疫情關係只覆診兩次，因「聽醫生講心臟病人中招好麻煩」。（馬煒傑攝）

遲診易錯失搶救機會

「關心你的心」名譽顧問、心臟病專科醫生李耿淵指出，心臟病患者遲診的情況受疫情影響更見嚴重，他指出患者由發現病徵，到接受診治時間，較18/19年延長2至3倍，由80至90小時拖至318小時。李耿淵指出如因延診而錯失搶救機會會令患者生命危在旦夕，呼籲市民或患者如疑似出現心臟病發，應立即求診或致電999求助。

李耿淵指出如因延診而錯失搶救機會會令患者生命危在旦夕，呼籲市民或患者如疑似出現心臟病發切忌「畏疫延醫」，應立即求診或致電999求助。（馬煒傑攝）

心臟病治療數字下降 死亡率急升

李耿淵亦引述外國研究指出，心臟病患者入院率及相關手術數字於疫情爆發後下跌，但死亡率卻反之急升。以美國為例，急性通波仔手術進行次數較去年少38%，但冠心病的死亡數字卻在疫情爆發初期突然急升，反映疫情對心臟病患者的影響尤其嚴重。

李耿淵建議，患者應按時覆診及領取充足的藥物減低惡化機會，並應依期接受治療或手術避免拖延，而一旦出現不適或懷疑病發應及時求診。另外患者亦應保持良好自我管理，例如健康飲食及恆常運動等，並做足防疫措施。