毅進男緊跟美甲師裁遊蕩罪成　報告指患思覺失調　判醫院令3個月

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-10 13:11

毅進男學生涉嫌在商場緊隨一名女美甲師，曾多次入店欲取對方電話，更多番緊跟她至女廁門口，警員到場處理時，男生反應激動。他早前接受審訊，只被裁定遊蕩罪成，案件今(10日)在九龍城法院判刑，精神科報告指被告患有妄想型思覺失調，有被迫害想法，裁判官黃子豪稱考慮到被告及社會利益，接受報告建議判被告醫院令3個月。

被告鄧梓軒（23歲）原被控一項遊蕩及一項拒捕罪，指他於去年9月5日，在九龍城廣場1樓某美容店外遊蕩，導致莫姓女子合理地擔心本身的安全及利益。鄧只被裁定遊蕩罪成，拒捕罪則罪名不成立。

女事主早前供稱，案發時她在美容店任兼職美甲師，與被告不相識。案發前3日，她見被告在店外徘徊，翌日被告進店問她美容事宜，她解答後被告仍在店外遊走。

姓莫女事主在美甲店兼職時遭被告鄧梓軒受驚。(資料圖片)

連續兩天多次跟事主至商場女廁

莫指案發前一日，被告再問她美容事宜，又想得到她的電話號碼。她只提供美容店電話，被告卻追問要她的私人電話，莫拒絕並向老闆娘報告事件。被告下午再出現，老闆娘著被告勿再騷擾莫，被告激動表示沒有。同日晚上，莫發現被告緊隨她至廁所門口。事案發當日早上，被告再跟莫到女廁門外，又指莫與他的友人相似，想問莫的名字。同日下午，被告再入店並向莫提出：「不如請你食餐飯，我哋之間有咩誤解傾清楚。」莫感害怕報警，被告見警員時欲跑走，最後被制服。

律師指被告會以減肥的決定改過

辯方律師求情時指，被告因無知及衝動犯案，他被還柙兩星期已吸取教訓，明白與人相處要有耐性，並決定改過自新，重讀毅進課程，亦獲得家人支持。律師又指，被告過往曾在5年內減肥100磅，指被告會以同樣的決心改過。

報告指被告曾有未依期覆診記錄

裁判官稱，根據被告的相關報告，他在去年已被診斷出患有妄想型思覺調，有被迫害想法，情況更有惡化催勢，惟被告沒有依期覆診，官稱擔心若被告未能及時接受治療，會對被告及社會構成傷害，故接受建議判他醫院令3個月。

案件編號：KCCC2217/2020