初步確診逾20宗　中環ONE Personal Training健身教練源頭不明

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-12 19:46

今日有60宗新冠肺炎確診，當中有54宗為本地個案，47宗為健身室相關群組個案，5宗感染源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時手上有約20多宗初步陽性個案，當中有3宗沒有源頭個案，包括一名在ONE Personal Training的私人健身教練，暫時仍要調查與現時URSUS健身室群組是否相關。

中環砵甸乍街H-Code5樓的ONE personal training有教練初步確診。（羅國輝攝）

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張竹君稱，該名初步確診的34歲女健身教練於中環砵典乍街H Code 5樓的ONE Personal Training工作，該健身室早前亦曾有確診患者到訪。張竹君指，女健身教練居於日出康城，的最後上班日期為3月10日，有約30個同事，及數十個學生，部分需要送往檢疫中心。ONE Personal Training其後稱染疫的是男教練。

(羅君豪攝)

One Personal Training健身室今日未有營業。健身室暫時也見未有貼出通告或者清潔。整個健身室空間不算大，部份健身器材之間的距離不足1.5米。H Code同大廈內還有酒吧、食肆等。樓下的餐廳仍在營業。

現時沒有源頭的初步確診個案，包括一名剛分娩的34歲女子，暫時無工作，居於采頤花園3座。張竹君指，患者曾在2月28日在伊利沙伯醫院測試呈陰性， 但因擔心於3月9日再取樣本進行測試呈初步陽性，現無病徵。張指，該女子於3月4日在伊利沙伯醫院分娩後出院，曾經在3月5、8及10日到藍田健康院，會跟進健康院看有無可疑源頭。

另一宗沒有源頭的個案為41歲在養和醫院維修部工作的男子，不用接觸病人，張竹君指其居於尖沙咀彌敦道喜利大廈，沒有出現病徵，曾於一周前接受病毒檢測呈陰性。