MPF供款│財庫局指考慮社會情況不宜調整 　勞工界：決定不理想

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-18 15:07

按《強積金條例》強積金供款上下限規定須每4年進行不少於一次檢討，積金局於2018年檢討，當時提議調高強積金供款上限，最高可達2400元。不過，據財庫局今日（18日）向立法會提交的文件顯示，局方稱留意到自上一次檢討後，社會、經濟環境不確定，又形容「面對重大下行壓力的時期」，故認為現階後不宜調整，建議最低及最高有關入息水平，應維持現有水平，而下一周期檢討將於明年(2022年)進行。 勞工界有意見指，目前水平維持7年沒有調整，機制「嚴重滯後」，目前完全不調整的決定不理想，又指調高水平原意可助打工仔；商界則對決定感歡迎，直言不調整對僱員、僱主是較「十全十美」的方案。

根據立法會財經事務委員會最新一份文件，積金局在2018年5月時，曾向政府建議將最低有關入息水平，由 7,100 元調整至 8,250 元；最高有關入息水平分兩階段由 30,000 元調整至 48,000元。

積金局在2018年5月時，曾向政府建議將最低有關入息水平，由 7,100 元調整至 8,250 元；最高有關入息水平分兩階段由 30,000 元調整至 48,000。

另外，積金局建議僱員、僱主和自僱人士各自所須作出的每月最高強制性供款，將由現時的1,500元，增至首兩年的1,950元，兩年後則再增至 2,400 元。如套用去年10月至12月季度每月就業收入最新統計數據，每月最高供款將進一步提高。

考慮到社會情況 不調整最低及最高有關入息水平

不過文件提到，政府留意到積金局自上一次進行檢討後，本港社會、經濟環境經歷了一段不確定、複雜和面對重大下行壓力的時期，又指過去18個月，市民生活、營商環境造成了沉重打擊，政府認為現階段並不適宜調整最低及最高有關入息水平，故相關入息水平應分別維持在 7,100 元和 30,000 元。

局方表示，就最低及最高有關入息水平的下一周期檢討將於明年進行，積金局將適時按照《強積金條例》進行檢討，並向政府提交建議。

積金局董事會非執董、勞聯主席林振昇認為，目前的最低及最高有關入息水平「嚴重滯後」。（資料圖片／羅君豪攝）

勞工界嘆供款上限「嚴重滯後」

積金局董事會非執董、勞聯主席林振昇認為，目前的最低及最高有關入息水平，已至少維持了7年沒有調整，直言如按機制計算是「嚴重滯後」。他又認為，如基於經濟、社會因素，可再金額上再調整，或分階段推行，直言目前完全不調整的決定不理想，解釋調高原意為助打工仔，「除了自己要供，僱主都要供，退休時可有更大保障」

他相信，政府維持現況的其中一個因素，亦考慮到為商界帶來的壓力。下年即將再次進行檢討，他相信如要「追落後」，或比現時建議增幅更大。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則指，商界對決定感歡迎。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

商界對決定感歡迎

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則指，商界對決定感歡迎，直言不調整對僱員、僱主是較「十全十美」的方案，認為目前經營困難，雙方供款額提升只是加重負擔，「逼佢咃儲錢，有啲年輕人都未必鍾意」，又言如政府凍結最低工資時，應待經濟好時再調整。

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