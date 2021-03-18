復必泰疫苗｜男子接種BioNTech後失去知覺　藥劑師提三建議免暈倒

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-18 15:30

一名31歲男子前日（16日）接種復星／BioNTech復必泰疫苗後失去知覺，當晚被送院留醫。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，頭暈是常見的疫苗副作用，若情況嚴重的話，症狀便與失去知覺相近；血糖低及緊張亦可能導致昏厥。他建議早上打針者應吃早餐，以免血糖過低。長期病患者倘剛轉藥或增加劑量，應等待一至兩周，讓身體適應新藥後才接種疫苗。 疫苗可預防疾病科學委員會成員、香港大學公共衞生學院教授高本恩表示，復必泰疫苗在全球已接種數千萬劑，數據顯示其安全性非常好（excellent safety profile），而且是市面上保護率最高的疫苗，呼籲所有年齡組別的市民接種。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

無數據證實復必泰疫苗致昏迷

崔俊明稱，他不清楚該名失去知覺的病人的臨床情況，但一般而言，有數種原因可導致打針後暈倒。首先，頭暈是常見的副作用，若情況嚴重的話，症狀便與失去知覺相近。血糖不足影響腦部亦會引致暈倒，但病人在失去知覺前會感覺到其他身體不妥，譬如乏力、心跳變快、冒冷汗、「個人飄飄下」等。另外，倘病人打針前感害怕或緊張，亦可能觸發迷走神經反應，然後昏厥。他強調，外國並無數據證實復必泰疫苗會引致昏迷。

崔俊明提出三項建議予疫苗接種者，避免打針後暈倒。他呼籲市民在早上打針前吃早餐，以及不要過度節食減肥，以免血糖過低。若市民本身有易暈的病史，應事先告知接種中心的醫護，當打針後感開始感頭暈，應盡早揚聲。他特別提醒長期病患者，倘正在服用血壓藥和糖尿病藥，並剛剛轉藥或增加劑量，應等待一至兩周，讓身體適應新藥後才接種疫苗。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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昨日有16人打針後送院，當中5人需留院觀察，是接種開始以來新高。崔俊明認為送院人數不算多，因現在接種中心的做法謹慎，只有市民出現輕微不適也會送院處理，「不良反應係睇症狀嚴重程度，唔係睇送院宗數。」他又促請新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，交代7名死者接種科興後死亡，其死因是否與疫苗有間接關係，讓市民更了解疫苗對身體的影響，以釋除公眾疑慮。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

疫苗可預防疾病科學委員會成員、港大公共衞生學院教授高本恩表示，復必泰疫苗在全球已接種數千萬劑，數據顯示其安全性非常好（excellent safety profile），而且是市面上保護率最高的疫苗。他指由於資料有限，沒評論本港打針後不適的個別個案，呼籲所有年齡組別的市民接種復必泰疫苗。

對於7人接種科興疫苗後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會一致認為死因與疫苗無直接關係。高本恩稱，委員會除了比較本港不同疾病的整體背景發病率外，亦應分年齡組別仔細比較，因為年輕人跟長者出現中風等心血管疾病的風險及機率差異很大。