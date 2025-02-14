詐騙｜可疑SMS短訊　發送人＃號開頭冒認獲認證　據悉通訊辦報警

通訊事務管理辦公室2023年底推行「短訊發送人登記制」，已登記的公司及機構傳送短訊時，寄件人名稱以「#」號開頭。當市民收到非以「#」號開頭的發送人短訊，須保持高度警覺。



近日有市民收到懷疑是詐騙短訊，內有疑似釣魚網站，但發送人名稱以「#」號開頭。據了解，通訊辦已經報警求助。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，有人使用「偽基站」，通常藏在汽車上，當有手機用戶經過時或在附近便會收到詐騙、推銷等短訊。



通訊事務管理辦公室2023年底起推行「短訊發送人登記制」，已登記的公司及機構傳送短訊時，寄件人名字以「#」號開頭。

通訊辦2023年推登記制 如非#號開頭須高度警覺

通訊事務管理辦公室自2023年12月28日起實施「短訊發送人登記制」，電訊服務供應商、銀行及政府部門等參與，其他行業的公司或機構亦可以登記。登記之後，「已獲認證的發送人」公司或機構發送短訊予本地流動服務用戶時，會有「#」號開頭，以作識別。

通訊辦指當市民收到非以「#」號開頭的發送人名稱，或以電話號碼顯示的短訊時，須保持高度警覺。在任何情況下，絕不要向身分未經核實的短訊發送人披露個人、銀行戶口或信用卡資料、轉帳金錢或開啓短訊內的超連結，以免蒙受損失。

據悉有市民收#字頭可疑短訊 通訊辦報警

近日有市民在網上分享收到懷疑是詐騙短訊，內有疑似釣魚網站，但發送人名稱以「#」字開頭。據了解通訊辦留意到情況，已經報警求助。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，有不法之徒以非法無綫電通信設備製成「偽基站」，又稱「假基站」、「假基地台」，通常藏在汽車上，特點是較隱蔽及流動性強。當有手機用戶經過時或在附近，便會接收到詐騙、推銷等短訊。