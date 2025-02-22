傳承香港味道一甲子　巧手雲吞繫一家　土瓜灣蘇記麵食家最後時光

50年代末，由廣州來港的蘇瑞禎於土瓜灣落山道開設「走鬼」車仔麵檔，賣雲吞、牛腩、豬手等麵食。彼時，蘇瑞禎一心只為養育六名子女，以及傳承製麵、包雲吞、水餃等手藝。或許，蘇瑞禎意想不到的是：蘇記麵食家搬入地舖，交給大姐、二姐和三姐打理，一度開設三間分店。由50年代走到2025年，雲吞麵也從3毫子漲至34元一碗。



如今，三姊妹已達花甲之年，仍手握先父雕刻的工具雲吞挑，每天新鮮製作雲吞。一間舖、一門手藝不僅維繫蘇家後代，還傳承了街坊口中的「香港味道」。今年1月28日蘇記結業，三姐蘇坤惠糾正前來道別的食客—— 蘇記不是「執笠」，是「榮休結業」；不是「痛別」，而是「笑別」。不過，結業當晚她還是紅了眼眶，思緒回到她九歲那年，跟着父親和姊姊在落山道後巷開車仔檔的歲月。



土瓜灣蘇記麵食家今年1月28日結業。（周令知攝）

老闆娘之一、蘇家三姐的丈夫簡先生未夠8時就到店內準備。（周令知攝）

結業前兩天，71歲的簡先生穿着一雙高筒水靴，未夠8時便到達落山道的蘇記麵食家拉起側門鐵閘。他是老闆娘之一、蘇家三姐的丈夫。他每天早上7時許起床，不過平日會先到附近茶餐廳吃早餐，再悠閒地回蘇記開店。近日他一起床，便要到蘇記打點，在開舖前3小時開始熬湯。

簡先生早上未到8時就到店內準備。（周令知攝）

簡先生2004年到蘇記幫忙，對店內的水煲、雪櫃，小至水管、電線均瞭如指掌。（周令知攝）

他笑言：「其實係畀個網絡世界踢爆咗（結業）之後先至咁早…… 𠵱家啲人食嘢嘅速度係快過我哋做嘢嘅速度，冇水餃、冇雲吞，咁唔駛早啲返嚟？最重要係冇湯吖嘛！雲吞麵最緊要係個湯去襯，冇湯就要一早返嚟煲。」

簡先生原本是貨櫃車司機，如今已是「熟手技工」。（周令知攝）

簡先生原是一名中港貨車及本地貨櫃車司機。經過沙士後，公司2004年大裁員，簡先生連同30多名同事被解僱。他以50多歲之齡，回到蘇記重新出發。如今，他對店內的水煲、雪櫃，小至水管、電線均瞭如指掌，亦是包雲吞、備料、煮麵的「熟手技工」。

他說，當司機的時間過得很快，在蘇記經常忙得不可開交：「要飲水咪裏面（廚房）放隻茶杯，食飯肚餓咪攞兩粒雲吞頂肚。」

忙了一會，簡先生才坐下來吃早餐。（周令知攝）

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太太蘇坤惠約一小時後回到店內。她在家裏排行第三，家人稱她做三姐。

三姐拿起一支細長、竹製的雲吞挑，從大鐵盆挑起瘦肉、肥肉及蝦的餡料，放到淡黃色的雲吞皮上。三姐說，蘇記招牌雲吞的秘訣，就是堅持沿用先父的食譜，使用地魚製成的粉末作餡料調味。不過地魚末製作繁複兼且昂貴，坊間部分食店改用芝麻。三姐說，味道會大打折扣，也不是傳統的製法。

三姐回到店內，着手包雲吞。（周令知攝）

三姐拿着雲吞挑，從大鐵盆挑起瘦肉、肥肉及蝦的餡料，放到淡黃色的雲吞皮上。（周令知攝）

她手中的雲吞挑是先父蘇瑞禎，以製麵用的竹昇雕刻而成。

50年代末，由廣州來港的蘇瑞禎早上到佐敦的工場打工製麵，晚上待其他店舖關門後，推着車仔到土瓜灣落山道開檔。一部車仔用來放枱櫈，另一部則放了煮食的爐具。後來他更佔據落山道9A舖的後巷，興建一間小屋，在裏面炆豬手、牛腩等。

三姐手中的雲吞挑是先父蘇瑞禎，以製麵用的竹昇雕刻而成。（周令知攝）

除了雲吞，店內的水餃也是每天新鮮製造。（周令知攝）

蘇家一家六個子女，起初只有年長的大姐和二姐幫助蘇瑞禎開檔，後來三姐也加入經營「家族生意」。那年，她只有9歲。

經營街檔並不穩定，當有政府派員巡查時便要「走鬼」。三姐仍記得當年的生存之道：「走鬼，就係咁意合下啲枱同櫈，佢要拉你，你咪上車囉。」麵檔還經歷過香港貪污最猖獗的70年代，種種往事，三姐說別提了。

蘇記一家曾佔據落山道9A舖的後巷，興建一間小屋，在裏面炆豬手、牛腩等。(周令知攝)

蘇家一家八口，攝於約1963年。（受訪者提供）

三姐說：「我老竇話呢一行係爛棉胎，就算搵唔到食，都叫有張爛棉胎冚吓。」

蘇記這張棉胎，一蓋便是60多年。1982年，蘇記搬入落山道9A地舖。蘇瑞禎幾年後過身，蘇記交由大姐、二姐和三姐打理。大姐在工場監控出品、調味，二姐「落欄」採購蔬菜和田雞，三姐則負責舖面運作。

三姐負責蘇記的舖面運作。(周令知攝)

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客似雲來，蘇記1986年及1998年相繼於區內的美善同道及欣榮花園開設分店。餐牌上不僅有傳統廣東麵食，還有糯米飯、生滾粥、小炒、風沙雞等。1996年，一名七旬老街坊送上親筆提字的水墨畫，上面畫了幾隻大蝦，旁邊寫上詩詞：「蘇記養蝦千萬隻，雲吞製作人贊叻。銀絲細面上湯清，粥正飯靚真好吃。」

1996年，一名七旬老街坊送上親筆提字的水墨畫。(周令知攝)

1996年，一名七旬老街坊送上親筆提字的水墨畫。(周令知攝)

2003年沙士，經濟不景氣，蘇記欠債過百萬元。三姐憶述：「我哋冇找數幾個月，啲人又冇催我哋，單係蝦數都爭廿幾萬。」後來蘇記每取一個月貨，付清兩個月貨錢。咬緊牙關，難關便過。

疫情後香港頻頻有老店結業，上環70年老字號羅富記粥麵專家1月也告別香江。三姐說決定榮休，並非生意欠佳，而是自己曾經患上癌症，雖然「大步檻過」，但已達72歲之齡，丈夫則71歲，大姐更是76歲。

三姐問：「你話仲做？唔捨得，係唔捨得，點會捨得，不過學大家姐話齋唔捨得都要…… 唔通做到死咩？」

三姐說年紀已大，是時候退休。(周令知攝)

蘇記的豬雜是招牌菜之一。(周令知攝)

臨近結業，不少街坊前來告別，門口不時出現人龍。三姐一時「企檔」煮麵，一時傳菜，一時收銀，忙得不可開交。丈夫簡先生也在廚房默默清洗上水屠房新鮮運到的豬雜，逐一切件。

由天水圍前來的食客阿輝得知結業消息後，直言心情很差，「仲慘過失戀」。他說他獨自在蘇記輕易便花200多元，認為蘇記承傳了「香港味道」，這味道跟他兒時嚐到的一樣。另一名食客由馬鞍山前來，笑言「直程連舊豬腰都唔捨得吞」。她說香港的食肆和商場愈來愈公式化，蘇記的傳統滋味是在鬧市中的安慰。

臨近結業，不少街坊前來告別，門口不時出現人龍。(周令知攝)

店內座無虛席。(周令知攝)

夫婦二人合作奉上美食。（周令知攝）

1月28日，蘇記的最後一夜。（梁鵬威攝）

結業當日，蘇家六兄弟姊妹猶如回到童年，在店後的工場一起包雲吞，大姐和三姐的女兒就在店面幫忙。至傍晚，六妹捧着一盤水餃，在門前大喊：「蘇記最後一盤水餃！」她說，雖然六兄弟姊妹並非全部長時間在蘇記幫忙，但蘇記過去一甲子維繫了一家人的感情。

六妹捧着一盤水餃，在門前大喊：「蘇記最後一盤水餃！」（梁鵬威攝）

蘇記門外張貼的榮休結業告示，原本是六妹執筆，寫道「除夕便是分別時」。三姐說不好，「好似人哋拍拖咁分離」。後來三姐的兒子接手，改寫成現在的版本。最觸動她的，是「滿載一甲子情懷」一句。

蘇記門外張貼的榮休結業告示，由三姐兒子執筆。(周令知攝)

告示最後兩句如此：聚有時散亦有時，除夕邀君來笑別。

結業當日是年廿九，蘇記奉上最後一碗雲吞麵後，六兄弟姊妹、兒孫、員工和他們的家人聚首一堂吃團年飯，這也是他們在店內的最後晚餐。大姐、二姐和三姐的女兒準備了鮮花送給媽媽，慶祝她們榮休。雖說是「除夕邀君來笑別」，但三姐忍不眼眶紅了，女兒連忙安慰別哭。

三姐女兒送上鮮花，三姐哭了。（梁鵬威攝）

大姐（右一）、二姐（左四）獲贈鮮花。（梁鵬威攝）

「忙咗幾十年，之前有幾年一啲都唔忙，不過今日已經做返我以前喺街檔開10幾20張枱。就算𠵱家都唔係我嘅功勞，係幕後兩個家姐，今日六兄弟姊妹都到齊晒…… 真係好輕鬆，但又有啲唔捨得。」三姐說。

蘇家和員工、好友共享團年飯，也是在店內的最後晚餐。（梁鵬威攝）

三姐、簡先生和食客合照，笑別蘇記。（梁鵬威攝）

結業後數天，三姐在facebook群組「土瓜灣之友」發帖：

多謝街坊好友數十載鼎力支持，萬分感恩。



敬愛的大姐多年來主持大局，運籌帷幄。

專敬的二姐堅持清晨落欄取貨， 不辭勞苦。

敬崇的簡生默默地支持着，盡在心中。



敬業的拍檔們，多年來辛勞工作，無怨言，感激不盡。

無忘親愛的弟妹及家人，一直愛載及支持。

令蘇記有一個happy ending，開心不已。



蘇記麵食家 三姐

