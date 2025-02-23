《城寨》AIRSIDE展覽兩月逾18萬人參觀　內地客一次過訂20套模型

港產片《九龍城寨之圍城》去年在香港及海外大受歡迎，掀起一股城寨熱潮，旅發局在去年12月，將原在機場舉辦的電影展覽移師至九龍城啟德 AIRSIDE。旅發局稱，截至本年2月中，參觀人數已錄得超過 18 萬人，展覽在新年期間照常開放，年初三單日參觀人數更突破4,000人。

南豐集團數字顯示，展覽令商場該層人流上升六成；有商戶反映周邊商品銷情理想，當中最暢銷產品是城寨模型，目前已售出超過1,000套，更有內地旅客一口氣訂購 20 套。



旅發局表示，《九龍城寨之圍城》電影展覽，自去年12月16日推出，展覽，截至今年2月中，參觀人數已經超過18萬人。該展覽在新年期間照常開放，年初三單日參觀人數更突破4,000人；旅發局又指，剛過去情人節連周末假期(即2月14至16日)，每天逾3,000人入場參觀展覽。

《九龍城寨之圍城》成近 5 年日本上映最高票房的港產片 助吸日本遊客

電影《九龍城寨之圍城》在日本上映兩個多星期後，票房衝破 1 億日圓（約港幣 511萬），成為近5年日本上映最高票房的港產片。電影帶來日本旅客對寨城以及九龍城的關注，參觀展覽的日本旅客亦增加。

旅發局指，局方旅遊義工自2月開始，逢周末、周日提供專為旅客而設的導賞團。已參加或預約的日本遊客佔四成（20 人）。其他參與導賞團的旅客包括來英國、美國、加拿大、德國及法國。包括一位 80 年代曾到訪九龍城寨的退役英兵。

商場該層人流上升6成 商戶反映周邊商品銷情理想

旅發局又引述商場發展商南豐集團的數據，指展覽令商場該層人流上升六成，是同一位置歷來最受歡迎的展覽。旅發局續指，展覽同場有一系列延伸餐飲及零售攤位，顧客除了本地市民外，不乏來自內地、台灣、日本、泰國、越南的旅客；亦有商戶反映周邊商品銷情理想，當中最暢銷產品是城寨模型，目前已售出超過一千套，更有內地旅客一口氣訂購 20 套。