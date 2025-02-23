教師阻學生在陸運會光顧小食亭　青衣運動場店經營者：少逾千生意

青衣運動場小食亭店主近日在社交媒體撰文，指葵青區一間小學在舉辦陸運會期間，有教師阻礙學生光顧。涉事的小食亭老闆今（23日）開腔，指小食亭在當日早上約10時開門營業，該校教師經已前來阻止學生及家長光顧，更問學生「邊個批准你哋買？」一直到中午約一時，小食亭員工與該教師發生爭執，要求他停止阻撓學生光顧。



小食亭老闆Daryl表示，他自去年7月起經營在青衣運動場的小食亭；自去年12月起，有較多學校於陸運會期間派人阻止學生光顧小食亭，他在其他運動場經營的小食亭都遇到同樣情況，共有四宗。他指單次事件帶來約1,500元損失，「其實我哋連最基本（同事）個人工，都未搵得返。」



青衣運動場小食亭檔主指近日發生教師在陸運會阻止學生光顧事件。(資料圖片)

小食亭員工與涉事教師發生爭執 老闆批評對方「情緒勒索」學生

小食亭老闆Daryl說，他在事發時候並不在場，但透過閉路電視了解到事情經過。他指，涉事小學陳老師在當日10時至下午約2時，持續阻止學生光顧小食亭。一直到中午約1時，他的員工與陳老師發生爭拗，要求他停止阻撓學生光顧，發生言語衝突。

及後於下午時間，陳老師更與另一位教師前來，一同阻止學生於小食亭購物。他形容當日涉事的老師的行為是「情緒勒索」，對前來光顧的學生說「你買嘢食，咁其他同學冇得食架喎，咁樣你過唔過意得去呀？」他認為當日涉事的教師應為事件道歉，「即係佢（老師）做緊嘢嘅操守，其實係代表緊學校嘅。」

小食亭員工當日與久在檔口阻止學生光顧的一名教師發生爭拗。（Thread截圖）

指去年12月有學校封看台閘口 斷絕學生光顧之路

Daryl自去年7月起在青衣運動場經營小食亭，一直到9月下旬才有學校在場地舉辦運動會。他指早在這次事件發生前，已曾發生過學校不讓學生光顧小賣部情況，相關事件更從去年12月起增多，「去到12月嘅時候，就比較真係多學校係直頭封咗嗰個看台閘口，咁我哋就接近有一半（陸運會）嘅日子都做唔到生意。」

被問及損失，他說：「其實我哋連最基本（同事）個人工，都未搵得返」，指單次事件已會帶來約1,500元的損失。

指香港仔及沙田運動場小食亭都遇到同樣情況 累計涉4間學校

Daryl表示，連同其在香港仔及沙田運動場經營的小食亭來計，今年以來已有四間學校於舉辦陸運會期間，阻礙學生光顧小食亭。

他認為校方不應阻撓家長於小食亭購物；又指校方若擔心學生在小食亭購物的話，應與教育局及康文署應設立機制，安排如免租等措施，以減省小食亭經營成本。