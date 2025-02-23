今日新聞8分鐘｜毒品車亂撞警包圍拉人｜緬甸武裝突襲KK園

東區走廊4車撞釀2傷 泥頭車車頭變廢鐵 女司機重創被困昏迷送院

東區走廊發生4車相撞車禍。今（23日）午近2時，一輛私家車、一輛的士及兩輛泥頭車，順序沿東區走廊駛往柴灣方向；途至近嘉華國際中心對開時相撞。消防派出災難應變救援車到場，其中一名姓嚴（35歲）泥頭車女司機浴血被困，獲救後陷於昏迷，幸由救護車送往東區醫院搶救後，回復清醒；另一名姓潘（54歲）的士男司機則報稱頸痛，同被往東區醫院治理；其餘兩司機幸無受傷。

車CAM直擊︱屯門私家車衝紅燈捱輕鐵撞 打白鴿轉3人送院

屯門發生涉及輕鐵的交通意外。今日（22日）晚上約7時20分，海皇路近輕鐵屯門泳池站，一輛私家車與一列輕鐵相撞，有途人擔心司機被困，報警求助。救援人員接報趕至，證實無人被困，私家車上3人被送往屯門醫院治理。有車CAM影片拍下事發經過，見到涉事私家車衝紅燈，遭駛至的輕鐵撞到後「打白鴿轉」180度。

佐敦毒品車遭警截查欲逃 司機終被按地制服 涉7宗罪被捕

今（23日）凌晨3時許，警方於佐敦巡邏時發現一輛黑色私家車形跡可疑遂截查，惟該車見狀竟加速逃走，期間撞向路邊的咪錶、消防栓及路牌，更波及另一輕型貨車。私家車撞車後冒煙，衝鋒車駛至將其包圍。根據讀者提供片段，肇事車輛遭多名警員包圍，3名警員上前將司機拖出車時遇到反抗，拉扯近10秒司機最終被拉出車外，被多名警員按地制服，黑布蒙頭將司機拘捕。

緬甸武裝組織突襲KK園區等詐騙中心 策劃詐騙疑犯據報已被拘留

據據泰國傳媒《The Nation Thailand》2月22日報道，緬甸武裝組織突擊搜查泰緬邊境鎮妙瓦底（Myawaddy）的詐騙中心「KK園區」，釋放許多被迫從事網絡詐騙的受害者。有消息指涉嫌策劃詐騙的中國人等已被捕。

酷航西安飛新加坡航班因機械故障返航 有旅客稱引擎失火

內媒《新京報》報道，在23日（周日），原訂由西安飛往新加坡的酷航（Scoot）TR135航班因為機械故障返航至西安咸陽國際機場。

反攻淘寶｜專訪淘多多創辦人 疫情租金低賣樓創業︰無背景無水喉

相對於深水埗鴨寮街小商戶的艱苦經營，僅一街之隔、位於黃金電腦廣場一帶的淘多多卻人頭湧湧，看似不受網購平台的衝擊。其實成立於2022年的淘多多，可謂近年本地商戶絕處逢生的代表之一，其創辦人陸永揚及陳潤華早前接受《香港01》專訪，大談零售業求變之道。

觀音開庫｜善信子時入廟 有人借得3.8億感滿意 更盼望身體健康

正月廿六日「觀音開庫」，大批善信前往廟宇祈福借庫。當中，紅磡觀音廟一如以往提早於今午（22日）5時關閉，晚上11時子時開庫。晚上開庫前，紅磡觀音廟附近的佛光街遊樂場有逾百人排隊，雖不時降微雨，善信仍準備充足排隊等候。

踏入子時，紅磡觀音廟開放，善信魚貫入廟借庫，廟內敲起鼓後，大批善信隨即點燃香燭。今早7時取籌的張小姐稱成功借得3.8億，稱對金額感到滿意，非常開心，希望新一年身體健康。