輟學青年｜機構推算約2萬人　六成在15歲以下　有上升趨勢

協青社今（24日）發表有關輟學及高危輟學青年研究報告，結果指輟學青年人數佔整體3.15%，推算約有2萬人；當中6成為15歲以下，佔約1萬人，並有上升趨勢。協青社指，全球輟學現象造成16兆美元的社會成本，協青社自2020年推出「酷學青年計劃」幫助輟學青年，至今服務超過400個案，當中75%高危輟學青年繼續升學或投身職場。



協青社引用服務數據推算潛在輟學青年人數，估計佔整體約3.15%，當中有約60%處於15歲以下。

協青社指出，全球輟學現象造成高達16兆美元的經濟損失或社會成本，輟學或技能不足的群體相較而言，更有可能會直接或間接增加社會成本，包括福利支出、公共開支和稅收減少等。

有見及此，協青社自2020年推出「酷學青年計劃」，為輟學及高危輟學青年提供服務。計劃以興趣為本及個人化作為方針，在過去4年間幫助了431名計劃參加者，包括輟學、缺課、就學不穩定的學童。當中有75%高危輟學青年繼續升學或投身職場。

協青社會長黃紹基指每個青年都有獨特之處。（協青社提供圖片）

協青社會長黃紹基指，每個青年都有獨特之處，只要製造合適土壤，他們便可發揮所長。他呼籲社會各界捐助協青社，以輟學及高危輟學青年向提供更多支援。