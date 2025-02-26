財政預算案2025｜向旅發局撥款12.35億元　推優惠吸郵輪淡季停港

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波今日（26日）公布《財政預算案》，政府今年向旅發局撥款12.35億元，繼續支持更多會議、展覽及獎勵旅遊活動，預計可吸引額外約18.3萬旅客人次，帶來約14億元消費。

政府同時預留資源支援郵輪業，例如向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。政府亦加強開拓中東和東盟市場，推動社會各界提升旅遊配套，例如在酒店內提供禮拜設施及加強人員培訓等。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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▼2024.12.30 文體旅局公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》▼



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向旅發局撥款12.35億元 落實旅遊業發展藍圖2.0

財政司司長陳茂波表示，為落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，將向旅發局撥款12.35億元。政府會繼續在世界各地宣傳和推廣香港作為盛事之都，吸引更多旅客訪港，並提升本地旅遊體驗。

其中，旅發局會與更多國際品牌合作舉辦活動，說好香港旅遊故事。例如旅發局與巴塞爾藝術展簽署為期3年的全球策略合作協議，每年在全球舉行的4場巴塞爾藝術展，設立香港文化沉浸式體驗區，加強香港與全球藝術界的聯繫。

未能在今年上半年如期公布的《郵輪旅遊發展行動計劃》，亦一併放進旅遊藍圖2.0。（資料圖片）

向郵輪公司提供更多優惠 吸引淡季停靠啟德郵輪碼頭

政府將加強推廣一系列特色旅遊項目，例如生態旅遊、熊貓旅遊、賽馬旅遊等。旅發局會繼續支持更多會議、展覽及獎勵旅遊活動，預計可吸引額外約18.3萬旅客人次訪港，帶來約14億元消費。

郵輪業方面，政府已預留資源加強支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊，以及利用香港作為母港。政府將向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。

▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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未來吸引更多體育活動落戶香港 與LIV Golf探討長遠合作

至於啟德體育園為香港歷來最大型的體育基建，主場館可容納5萬名觀眾，將舉辦大型體育及娛樂盛事，帶旺人流和消費。

政府一直通過「M」品牌計劃，支持大型國際體育賽事在港舉行。政府將策略性吸引帶來顯着經濟效益的體育活動持續落戶香港，並與連續兩年在香港舉辦的LIV Golf，探討長遠合作，會盡快公布結果。

旅發局優化Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台。（網頁截圖）

加強開拓中東和東盟市場 酒店提供禮拜設施

政府聯同旅發局加強開拓中東和東盟市場，吸引更多高端旅客訪港。政府正推動社會各界提升旅遊配套，例如在酒店內提供禮拜設施及加強人員培訓，加深業界認識不同文化背景旅客。

旅發局並優化Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台，提供實時旅遊地圖及人工智能行程規劃，讓旅客獲得更全面及個人化的行程建議、旅遊資訊和優惠。