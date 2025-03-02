香港紅十字會辦定向挑戰教急救知識 Lolly Talk現身示範施行CPR
撰文：賴卓盈
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香港紅十字會今（2日）舉辦「第三屆紅十字會定向挑戰」，透過線上線下活動，教育參加者備災及急救知識。活動亦與本地女團Lolly Talk合作，現場示範施行心肺復甦法（CPR）。
勞工及福利局局長孫玉菡在啟動禮致辭表示，香港是世界最安全城市之一，但仍需具備危機感，明白如何應對危機。
「第三屆紅十字會定向挑戰」由昨日起舉行，超過3,500名參加者需在在九龍東區尋找80個指定打卡點並完成任務，從中學習應變及備災知識。
勞工及福利局局長孫玉菡今在啟動禮致辭表示，香港是世界最安全城市之一，但仍需具備危機意識，倘若危機出現時人人懂得如何自助及助人，城市會更安全。
啟動禮亦邀得三位年近80歲的長者參加者出席，有長者指，若掌握急救知識，遇上危難時可以救人和資助，從而應對災難。
大會今日設五個「實體任務點」，讓參加者體驗模擬為傷者包紮、使用自動體外心臟去纖維性顫動器(AED)及施行心肺復蘇法、模擬家居火警逃生、模擬低窪地區疊沙包挑戰等，學習備災及急救知識。活動亦與本地女團Lolly Talk合作，現身示範施行心肺復甦法(CPR）。
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