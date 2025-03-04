八達通北上｜料今年上旬APP推內地網約車服務　自動兑港幣扣餘額

港人北上消費期間，或會通過內地支付平台使用網約車服務，往來不同目的地。八達通今日（4日）公布，最快於今年上旬在八達通APP推出內地召車功能（暫名Call車易），就如微信及AlipayHK的召車流程，屆時使用者只要輸入目的地及揀選心儀的車型，便可扣除八達通銀包餘額，自動兑換至港幣付款。

此外，八達通將於今年推出旅客版「八達通全國通卡」，讓東南亞或台灣等地區的旅客，離開香港後繼續在中港澳「一卡通行」。



八達通今日舉行傳媒午聚。（歐陽德浩攝）

目前港人北上只能使用滴滴或高德打車等平台

八達通近年積極推出內地相關服務，例如在去年推出「全國通八達通卡」。雖然該卡涵蓋內地逾330個地級城市，但只能乘坐「交通聯合」覆蓋的公共交通工具，若港人需要網約車服務，仍然要使用滴滴或高德打車等平台。

扣除八達通銀包餘額 自動兑換至港幣付款

八達通今日公布，將會更新八達通APP的版面，加入內地召車功能（暫名Call車易）。據了解，整個召車流程就如微信及AlipayHK，使用者只要開啟八達通APP，輸入目的地及揀選心儀的車型，便可乘坐網約車，同時會扣除八達通銀包餘額，自動兑換至港幣付款。

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毋須內地手機號碼 不用提供個人資料

八達通表示，考慮到部份港人或沒有內地手機號碼，因此使用者毋須提供相關個人資料，包括回鄉證資料等，若使用者有需要與司機聯絡，可在召車頁面中揀選客戶服務。八達通估計最快可在今年上旬推出內地召車功能。

港鐵入閘機疑似貼上「交通聯合」的標誌，但被黑色膠紙遮蓋。（歐陽德浩攝）

港鐵今年上旬擬加入「交通聯合」收款系統

此外，港鐵的入閘機近日疑似貼上「交通聯合」的標誌，但被黑色膠紙遮蓋。八達通透露，為了配合政府公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，估計港鐵今年上旬將加入「交通聯合」的收款系統，屆時內地旅客持有「交通聯合」的交通卡，便可拍卡乘坐港鐵。

八達通計劃今年內推出旅客版「八達通全國通卡」，初步已設計3種款式。（歐陽德浩攝）

擬年內推出旅客版「八達通全國通卡」 供外地旅客中港澳一卡通行

八達通又指，去年推出的「全國通八達通卡」大受歡迎，目前已累計消費額8,200萬港元，計劃今年內推出旅客版「八達通全國通卡」，初步已設計3種款式，包括電車、港鐵及渡海小輪等外觀，旅客可在機場及便利店等購買該卡。

惟大部份內地旅客已持有「交通聯合」的交通卡，為何再推出旅客版？交通業務主管鄧翠珊表示，東南亞或台灣等地區的旅客，離開香港後或繼續鄰近城市旅遊，他們只要購買旅客版「八達通全國通卡」，便可在中港澳通行，非常方便。