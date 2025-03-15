維港龍舟｜吉列島盃龍舟賽遇黄雨一度暫停　新丁挑戰U19公開組

「世界航商大會吉列島盃龍舟賽」今日(15日)於銅鑼灣吉列島旁的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」舉辦。賽事以「小龍」進行，由早上8時舉行，下半場因突如其來的黃色暴雨警告而一度暫停賽事，直至下午約5時30分各組別決出勝負。



比賽由香港遊艇會舉辦，吸引約79個本地體育會、企業、青少年及大學舊生隊分成33隊，約700位選手參賽，各有多位本地及居港外籍龍舟健兒出戰不同組別賽事。賽事共分上午及下午兩個環節，分別是混合、公開、女子及青少年組別。賽道全長200米，屬短途賽，每個組別分冠、亞及季軍。

賽事焦點落在青少年U19公開組別。此組別為「吉列島盃龍舟賽」其中一個重點項目，「賽馬會青少年足球領袖計劃」數十位足球領袖在從未接觸龍舟運動下，「玩過界」挑戰龍舟賽。他們早前參加了香港遊艇會數堂的青少年龍舟訓練分成5隊上陣，最後其中一隊更奪季而回。

最後，惠橋英文中學包攬組別的冠軍及亞軍，而「賽馬會青少年足球領袖計劃」第5小隊榮獲季軍。

海濱事務委員會主席何文堯、香港水上運動議會副主席鍾志樂、道遠諮詢管理合伙人於樂、St. James’s Place 代表Jemma Daley及香港遊艇會理事會成員梁藴華為賽事進行點晴儀式。