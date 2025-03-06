美國競技節目《奪寶奇Show》在港拍攝　體驗搶包山看粵劇港式文化

曾榮獲美國艾美獎最佳真人競技節目的《奪寶奇Show》（The Amazing Race），目前播放至第37季，而今季將以香港作為競技的主場地，參賽者需挑戰長洲「搶包山」，並在天壇大佛等景點前接受挑戰，展現香港特色景點。



《奪寶奇Show》是美國的真人競技節目，參加者需完成種種挑戰，爭奪100萬美元獎金。節目今季的首個挑戰場地落在香港，參賽隊伍會在天壇大佛前完成任務、在戲曲中心體驗粵劇文化、以及到長洲挑戰「搶包山」，向觀眾展現出香港各個景點和特色。節目並由旅發局協助拍攝，展示香港地標。

節目的聯合創作及執行製作人 Bertram van Munster 與 Elise Doganieri 指，香港充滿活力，並有多個中西文化融合的景點，是《奪寶奇 Show》的理想舞台。

旅發局指，一直透過多種宣傳方式，包括與知名電視台、媒體合作，製作不同類型電視劇、綜藝及資訊節目宣傳香港，亦會為來港取景的電視節目和電影提供全面協助。

《奪寶奇Show》過去曾在全球各地拍攝，亞洲的拍攝地則包括日本、越南、南韓、新加坡及台灣等等。