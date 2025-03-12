上環中源中心兩度大維修涉6700萬　動工前無發現雙層紙皮石惹質疑

樓齡45年的上環中源中心，2023年耗資3,200萬進行大維修，惟搭棚後始發現外牆出現「雙層紙皮石」，法團聲稱情況罕見，工程停擺一年多後，在無諮詢小業主的情況下拆除棚架。法團隨後以清拆「雙層紙皮石」為由，再斥3,500萬進行大維修，引起一眾小業主不滿。

反圍標大聯盟發言人莊榮輝今日（12日）聯同超過20名小業主，到民政事務總署請願，要求署方介入事件。有小業主質疑有關工程應早已進行勘測，不解為何當時沒發現「雙層紙皮石」問題。

中源中心的業主將於周五（14日）召開特別業主大會，研究追究責任，同時要求撤換現屆法團全體委員。《香港01》已就事件向相關法團、市建局及民政事務總署查詢，正等候回覆。



反圍標大聯盟發言人莊榮輝今日（12日）聯同超過20名小業主，到民政事務總署請願，要求署方介入事件。（盧翊銘攝）

質疑動工前勘測竟無發現「雙層紙皮石」

鬧出大維修風波的上環中源中心樓齡45年，事源該大廈於10年前曾進行大維修，據知，當時的工程並未把外牆原有的紙皮石拆除，直接鋪上另一層紙皮石，所以出現「雙層紙皮石」，但一直未被發現。至2023年6月，該廈再進行大維修，承建商搭棚後準備工程時，始發現外牆出現「雙層紙皮石」情況。

據部份小業主表示，屋苑維修時曾聘請專業工程顧問，理應在動工前會為大廈外牆進行勘測，但當時並沒察覺相關問題，直至搭棚後準備動工才揭發，令一眾小業主感大惑不解。其中一名小業主曾先生指出，翻查由顧問公司提供的2023年強制驗樓報告，明顯見到外牆有三種顏色的紙皮石。他稱，若從3樓平台層「用心觀察」，根本「冇可能見唔到」。

有份協助小業主的反圍標大聯盟莊榮輝指出，部份法團委員自10多年前大維修時，已擔任委員，而屋苑過去數年曾進行小型外牆維修，各人理應知道外牆情況。惟現時法團、顧問公司和管理公司，均稱不知道有「雙層紙皮石」問題。另一位小業主梁小姐亦稱，曾就事件向法團主席查詢，惟對方回應稱並非專業人士，未有發現。

反圍標大聯盟發言人莊榮輝今日（12日）聯同超過20名小業主，到民政事務總署請願，要求署方介入事件。小業主曾先生指，翻查由顧問公司提供的2023年強制驗樓報告，明顯見到外牆有三種顏色的紙皮石。（盧翊銘攝）

住戶首次大維修損失3200萬 工程停擺一年多 未完成工程即拆棚架

綜合多位小業主透露，由於大廈外牆損毀情況佔整幢大廈約10％，經各住戶投票通過，決定由一間工程公司承建進行大維修，合約價約3,200萬元，每戶住宅支付5萬至6萬元。然而，承建商搭棚後始發現外牆出現雙層紙皮石問題，小業主張小姐引述顧問公司當時指，因大廈已經搭棚，故無法處理外牆維修，亦要暫停室內工程。

張小姐續稱，當時一眾小業主曾多次追問為何暫停工程，惟法團以「等待不同部門回覆」為由回覆，但無正面回應問題，且無法提供未能動工的原因和證明。張小姐指，事件擾釀至一年多後，法團聲稱因保險已過期，工人無法進行維修，故在未完成工程及無諮詢小業主的情況下，今年1月拆除棚架，導致損失接近千萬元搭棚費和保險費，令小業主不滿。

小業主曾先生質疑：「呢一年半時間完全冇做過嘢，但個棚維持喺到，令到好多自住嘅小業主見唔到陽光，成件事好匪夷所思」，又指搭掤期間，曾有住戶反映遭青竹蛇爬入屋。

反圍標大聯盟發言人莊榮輝今日（12日）聯同超過20名小業主，到民政事務總署請願，要求署方介入事件。（盧翊銘攝）

稱需移除「雙層紙皮石」 3年內第二次大維修再斥資3500萬

曾先生續指，法團今年2月透過第三方獨立顧問進行拉力測試，聲稱須移除大廈外牆的「雙層紙皮石」，並以「後加工程」的名義再次提出進行大維修，合約價為3,500萬元，這次工程費用較首次更高，引起一眾小業主不滿。

他說，現時小單位業主在兩次維修合共支付逾11萬元，大單位業主則合共支付逾12萬；而上次大維修只是「小修小補」，今次則主要為了拆除雙層紙皮石。

小業主梁小姐指，當時涉事顧問公司曾聲稱「雙層紙皮石」的問題相當罕見；惟一眾小業主向屋宇署查詢後，始知原來「雙層紙皮石」的情況全港普遍，部份大廈甚至有三層紙皮石。

反圍標大聯盟發言人莊榮輝今日（12日）聯同超過20名小業主，到民政事務總署請願，要求署方介入事件。（盧翊銘攝）

周五召開業主大會 研追究失職責任

基於事件出現多個疑問，一眾小業主已聯署依法要求法團主席召開業主大會，當中議程要求法團就未有預先發現「雙層紙皮石」，導致需要進行第二次工程，他們除了提出研究相關責任誰屬，並追討有關損失，同時要求撤換現屆法團全體委員。法團主席已發出會議通知，安排於周五晚（14日），召開特別業主大會表決。

反圍標大聯盟發言人莊榮輝今日（12日）聯同超過20名小業主，到民政事務總署請願，要求署方介入事件。（盧翊銘攝）

法團稱已申請市建局津貼 小業主質疑未完成請程序

另外，其實要為舊樓大維修，相關樓宇的業主立案法團可向市建局申請「樓宇更新大行動2.0」，每位自住業主可獲最多4萬津貼，長者則最多5萬，莊榮輝估計中源中心若有參與計劃，應可獲超過1,000萬元津貼。

莊榮輝透露，該廈法團曾聲稱已申請相關計劃，並獲批核。不過，據他引述市建局回覆指，有關法團未召開業主大會通過議程，故仍未成功申請款項；加上小業主需申報是否自住業主、或長者業主，然而小業主從未接獲法團查詢申報。

莊榮輝憂慮，小業主現階段是否能獲發津貼，尤其法團已通過大維修工程，但卻被指未通過業主大會議程及完成申請，市建局有權不批款。