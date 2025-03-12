陀槍師姐30載｜首代女警分享「軟腳蟹」變毅行者　土炮噴壺練射擊

新一期《警聲》今日（12日）出版。自1995年起，香港警隊規定新招募的女性警務人員必須接受槍械訓練，轉眼三十載，三位第一代「陀槍師姐」細訴當年入班情景，以及如何面對全新訓練模式下的種種挑戰。



警署警長鄺詠賢（左）和甘淑玲（中）及警長冼嘉欣（右）為首批「陀槍師姐」。

現駐守警察公共關係部的警署警長甘淑玲憶述，由於女性的手握力普遍不及男性，射擊準繩度受到影響，教官特意為全班合共21名女警，設計了針對性練習，就是將綑上加壓橡筋的「特製噴壺」當作真槍射擊。她笑說：「雖然方法土炮，但效果顯著，大家最終都順利達標。」

甘淑玲稱，入班初期她在射擊和運動訓練方面，都跟學院要求有很大落差，「體能欠佳就要咬緊牙關將勤補拙，久而久之，我們都培養出鍥而不捨的奮進精神。」經過27周的嚴格磨練後，她不僅成功畢業，還從不擅運動的軟腳蟹，變成「馬拉松」和「毅行者」的常客。

警隊裝備持續優化，充分照顧女性人員的需要。

同班的警長冼嘉欣，現為機動部隊訓練教官。由於她從日夜鍛鍊中鑽研出精湛槍法，成為班上首位「武力使用教官」。她分享當年出更時的趣事：「以前女警必須着裙巡邏，直到我們這一班配槍執勤，才改穿褲子。最初巡邏時，市民常投以好奇目光，甚至圍觀，說『原來真係有女警陀槍』。」她最難忘是一名小女孩羨慕地說長大後也要當女警，「那一刻，我深感佩槍代表責任，也成為下一代的榜樣。」

冼嘉欣指出，警隊多年來不斷進步，裝備也因應不同需要持續優化。以女警的配槍腰帶為例，原本使用男警款式，但因女士腰圍較幼，槍帶常下墜，而過往警靴也無合適尺碼，管理層在綜合意見後，早已做到充份照顧女性人員的需要。

三位第一代「陀槍師姐」細訴當年入班情景。

另一位「陀槍師姐中的師姐」鄺詠賢，現職級為警署警長。她離開學堂最初數年，先被調派至軍裝工作，之後長期效力刑偵部門兼擔任談判專家，後來亦加入網罪科、投訴警察課等，兩年前調到警察學院任教官，成為學警的「班主任」。

她稱，現時警隊訓練與當年完全不同，例如學警不一定是剛畢業的年青人，年齡和社會經驗可以差距很大。經過多年在不同部門工作，她認為警員除了着重技能，與市民溝通的技巧也非常重要，可以令工作更加暢順。她很希望把本身經驗薪火相傳。