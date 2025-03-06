銀行研網上系統攔截逾百宗可疑個案　助七旬客戶保住百萬「老本」

近年詐騙猖獗，本港去年共錄得逾4萬宗騙案，較前年上升一成，但在警方積極與銀行業界合作下，亦曾制止不少騙案。警務處今日（6日）舉行「2025傑出銀行員工嘉許典禮」，以表彰業界防騙表現卓越，共有368位銀行員工及18間銀行獲獎。包括有得獎銀行利用網上攔截系統，檢測可疑操作，成功阻截一名長者客戶過數逾百萬元至可疑帳戶，免招受騙。



警務處今日（6日）舉行2025傑出銀行員工嘉許典禮，共有368位銀行員工獲獎及18間銀行獲得企業獎項。

警務處處長蕭澤頤今（6日）於典禮表示，本港去年錄得44,480宗騙案，較2023年上升一成，但對比2022年有逾四成升幅，明顯下降，損失金額亦下跌3,000萬。他指出，自2017年反詐騙協調中心（ADCC）成立後，警方與銀行界攔阻1,340宗騙案，拘捕818人，截回逾140億騙款。

企業得獎者包括中國工商銀行（亞洲），其高級業務總監兼防範金融犯罪主管麥永賢指出，現時可依靠網上攔截系統，檢測可疑操作，尋找騙徒，攔截操作防止客戶受騙。該銀行去年就憑攔截系統，檢測到一位七旬客戶曾兩次嘗試轉帳100萬港元到他人戶口，系統檢測後警示職員。經了解後，發現該客戶懷疑遇上買樓騙案，銀行隨即聯絡ADCC並凍結其帳戶轉帳，避免客戶損失金錢。

中國工商銀行（亞洲）高級業務總監兼防範金融犯罪主管麥永賢指，現時可依靠網上攔截系統，檢測可疑操作，尋找騙徒，攔截操作防止客戶受騙。（鄭子峰攝）

麥永賢表示，高齡長者、高頻轉帳等皆為攔截系統關注的訊號，另外有部份騙徒以「傀儡戶口」洗黑錢，會使用假捐款的方式測試帳戶是否被凍結，系統將不斷綜合案件資料並作深度分析，方便日後更準確及有效地將可疑交易轉交警方處理。他又表示，該系統去年成功攔截逾100宗可疑個案，令客戶避免中招。

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另一企業獲獎者代表，中國銀行防欺詐經理蔡家碧亦表示，年長客戶及大額轉帳或被視為潛在個案。她分享去年曾有年長客戶到櫃台要求取消100萬定期，並將款項轉至外孫戶口。經前線同事聯絡該客戶在外國的子女後，確認客戶沒有外孫，揭發該案為「假冒官員」電話騙案。蔡家碧強調大眾應見疑即報，懷疑不妥即撥打「防騙易18222」熱線。

虛擬銀行實時監測 去年阻逾18萬港元損失

隨着愈來愈多人使用數字銀行，不少騙徒覷準機會，藉機行騙。獲實時監測大獎的眾安銀行、其金融犯罪合規部主管張曉暉表示，銀行持續透過人工智能等高科技打擊詐騙。眾安銀行補充，2023年研發新型實時監測系統，透過帳戶活動、客戶行為、客戶資訊等數據識別可疑交易，識別後將自動部署應變措施。

眾安銀行金融犯罪合規部主管張曉暉表示，銀行持續透過人工智能等高科技打擊詐騙，來年將加強實時監控，協助警方，避免資金流失。（鄭子峰攝）

眾安銀行亦發現涉及電子直接扣帳授權（EDDA）的新興詐騙手法，指騙徒通常透過電話欺騙長者為其家人，口頭引導長者與銀行建立業務關係，設立EDDA轉帳指示。眾安銀行稱，使用新型實時監測系統後，已經阻攔逾18萬元的潛在財務損失，並且ADCC轉介個案較未使用前減少79%。