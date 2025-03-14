順豐4.14起改用App發快件自取通知　專家指短訊多安全漏洞應取締

網上詐騙手法層出不窮，順豐香港今日（14日）公布，過去兩個月收到詐騙查詢及報備個案417宗，因近期有不法之徒假冒「#SFExpress」發送假短訊詐騙，由4月14日起減少SMS短訊通知，所有快件自取訊息改由順豐官方App發送。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，短訊已是舊式科技，安全漏洞多，建議金管局應呼籲企業及機構減少發送短訊，改由手機App通知。



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有不法之徒假冒「#SFExpress」發送假短訊詐騙

短訊發送人登記制於2023年12月28日實施，所有「#」開首的SMS短訊發送人名稱代表已獲認證，但不代表百分百安全。

順豐香港公布，由於近期有不法之徒利用非法無線電裝置，假冒「#SFExpress」的名義，發送虛假運單號碼的短訊，企圖誘騙市民輸入信用卡資料以詐騙金錢，將由4月14日起減少短訊通知，所有快件自取訊息全部改由官方的「SFHK APP」發送。

過去兩個月收到詐騙查詢及報備個案417宗

順豐香港又指，今年1月至2月期間，收到的詐騙查詢及報備個案已達417宗，較過去3年月均騙案數量上升近一倍，因此需要推出新措施，以降低顧客受偽冒訊息詐騙的風險。

方保僑稱短訊安全問題多︰係好舊式嘅科技

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，短訊的安全漏洞多，不法之徒有可能在大氣電波中截取SMS短訊，或是通過偽基站發送虛假短訊，例如台灣直至去年仍發生偽基站詐騙事件，「短訊係好舊式嘅科技，仲有好多問題。」

方保僑又指，部份國家已提醒銀行停用短訊發送重要信息，新加坡金管局及銀行公會去年7月已宣布，主要銀行逐步停止短訊通知一次性密碼。因此他建議金管局，應呼籲銀行、公營機構及網上交易平台減少發送短訊，改由手機App通知顧客。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議，銀行、公營機構及網上交易平台改由手機App發放通知。（資料圖片）

App發送通知也有風險 市民須通過官方平台下載App

不過網絡詐騙防不勝防，雖然手機App相對短訊安全，但同樣有漏洞。方保僑提醒市民，必須通過官方平台下載App，例如蘋果手機的App Store、部份安卓手機的Google Pay，以免木馬程式感染手機，竊取銀行密碼及信用卡號碼等私人資料。