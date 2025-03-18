六旬翁遭妻虐待多年終離婚　妻不搬走求再婚　持雙刀斬傷妻候判

六旬漢稱遭妻虐待多年，終獲法庭頒令離婚，但妻與其前夫所生兒子卻仍居於其公屋，妻更多番要求再婚，但六旬漢認為前妻只為取走其公屋。有日二人再就再婚的事口角，六旬漢在前妻睡著後，雙手各持一刀追斬前妻，被捕後稱怠到壓力很大，本想自殺，並已寫下遺書。六旬漢今(18日)在高等法院承認傷人罪，律師代為求情時稱前妻已原諒被告，相信二人將來可再共處，惟法官陳慶偉認為律師說法過於樂觀，把案押後至本周五(21日)判刑。



被告張家翔，69歲，夜更保安。原被控一項企圖謀殺罪，控方其後接納他承認有意圖而傷人罪，指他於2021年6月21日，在馬鞍山耀安邨耀榮樓一單位內斬傷女事主張存華。

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被告張家翔在高等法院認傷人罪。(黃浩謙攝)

現場所見，耀榮樓中層單位升降機大堂、升降機、及耀榮樓地下均滴有血跡。

案發當日耀榮樓中層單位升降機大堂、升降機、及耀榮樓地下均滴有血跡。

事主與前夫兒子一直住被告單位

案情指，女事主張存華曾在內地結婚，並育有一子。她2001年和第一任丈夫離婚後並和被告拍拖，2004年為被告誔下一女。被告和事主2009年在港結婚，她之後帶子女來港定居，一家居於耀榮樓12樓某單位。兩人關係其後轉差，被告2018年申請離婚，法庭兩年後頒令二人離婚，但離婚後，事主和其子仍居於耀榮樓的單位。

案發當天為再婚問題口角

兩人於2021年5月曾商量是否再婚。同年6月21日早上，兩人為再婚問題口角，事主之後返回房間。她睡覺期間突覺頭部劇痛，並聽到被告說：「我嚟斬死你。」她睜開眼見被告左手持生果刀，右手持菜刀，事主圖搶刀不果，反遭被告連斬多刀，令她的臉、頸和左手大量流血。他們糾纏期間，事主曾求被告停手，她亦趁機離開單位，被告仍雙手時刀尾隨，事主最後沿樓梯跑至地下。

被告稱深感壓力打算自殺

事主一路逃至錦禧苑錦欣閣，大廈保安知她被斬後開門該她躲避。被告約一分鐘後到達，保安拒開門並報警。被告把刀扔入垃圾桶等警員到場。他在警員查問下說，因事主多番求再婚，他認為對方只為奪其公屋，所以一直拒絕。案發日早上，他深感壓力，打算自殺，並寫下遺書，又服食了安眠藥和飲下兩杯紅酒。

被告指事主曾取菜刀稱要斬死他

被告和事主之後又為再婚問題爭吵，他指事主曾取出菜刀指向他，並聲言會斬死他，混亂間，事主抓被告的頭，他因此取刀斬傷事主。被告因此被捕。他在錄影會面道出相類的說法。

事主部份裂傷傷及神經

事主和被告都被送院，其中事主的臉多處裂傷，部分裂傷傷及神經。此外，她的左手腕和手指有多處刀傷。事主需接受手術，包括修復神經的手術，出院後仍需接受物理治療和職業治療。

求情稱受酒精及藥物影響才失控

辯方求情指，被告因身體狀況，一直遭事主虐待，家事法庭曾頒禁制令，禁制事主再襲擊被告。他受苦多年，希望事件有一個了結，他非預謀犯案，而是受酒精和藥物影響才失控，現已深感後悔。事主亦透過女兒轉達，表示不想再怪責被告，相信事主已原諒被告，認為兩人可以再共處。惟法官質疑辯方的說法過於樂觀，並把案押後至周五判刑。

案件編號：HCCC107/2023