倫敦希斯路機場停運　國泰航空多班機取消　有航班要折返回港

位於英國倫敦的希斯路機場於香港時間今日（21日）公布，由於為機場供電的變電站發生火警，導致機場大停電，為了確保乘客和員工安全，被迫將全日暫停運作，預料未來數日的服務都會延誤。



國泰航空表示知悉倫敦希斯路機場臨時關閉至直另行通知。又指3月21日由香港前往倫敦的CX239及CX253航班已經取消；該兩班機原定今早10時35分、及下午1時30分出發往倫敦。另據航空資訊網，今早8時多出發往倫敦的CX257正折返香港。

而3月21日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。國泰正密切留意事態發展，並會為顧客提供最新資訊。有關最新航班安排，請查閱國泰網頁。



倫敦希斯路機場附近一個變電站3月20日深夜起火，導致機場大停電。有當地民眾拍下火警現場情況。（x/@SussexIncidents）

英國倫敦希斯路機場料未來數日服務都會延誤

英國倫敦希斯路機場發言人公布，由於為機場供電的變電站發生火警，因而嚴重停電，為了確保乘客和員工安全，在別無他法下，機場周五全日暫停運作。發言人預計未來數日的服務都會延誤，又呼籲乘客在機場重開前不應前往。

國泰航空回應查詢時指，國泰航空知悉倫敦希斯路機場臨時關閉至直另行通知。3月21日由香港前往倫敦的CX239及CX253航班已經取消，而3月21日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。國泰表示，最新航班安排可查閱公司網站國泰航空

另據航空資訊網，今早8時10分出發往倫敦的CX257 須折返香港。

倫敦希斯路機場因附近變電站火警停運，國泰航空取消今日(21日 )多班來往倫敦航班。(潘耀昇攝)

國泰航空今日(21 日)取消多班來往倫敦航班。(潘耀昇攝)

國泰航空今日(21 日)取消多班來往倫敦航班。(潘耀昇攝)

每日共有12個航班往來兩地 國泰佔10班、英國航空佔2班

翻查機管局網頁，本港目前每日共有6個固定航班，由香港國際機場開往英國倫敦希斯路機場，國泰航空佔5班、英國航空佔1班，涉及航班編號包括CX257、CX239、CX253、BA032、CX251及CX255。

抵港航班方面，同樣有6個固定航班，由英國倫敦希斯路機場飛往香港國際機場，國泰航空佔5班、英國航空佔1班，涉及航班編號包括CX252、CX238、CX253、BA031、CX250及CX254。

換言之，英國倫敦希斯路機場未來數日仍未能恢復如常，相信每日共有12個往來香港至倫敦的航班受影響。