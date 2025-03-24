今日新聞8分鐘｜私家車螺旋處不讓兼閘車｜青衣男偷內衣當場被擒

英明苑TESLA男如廁5分鐘遭鎖車 被指怒關管理處門致爆玻璃賠4000

將軍澳發生鎖車糾紛案。今日（23日）下午5時，一名男司機將紅色TESLA座駕，泊於英明苑停車場對出迴旋處後，往附近如廁。惟約5分鐘後他折返時，驚覺被鎖車，無奈往寶琳商場3樓的管理處交涉，離開時疑激動大力關門，令木門上的玻璃破裂，驚動保安報警。最終雙方和解，男司機賠錢了事，警方將案件列作「糾紛」處理。

男司機事後仍氣憤難平，難掩怒氣向《香港01》稱：「佢話我大力撞爛道門，道門後面又冇門鼓、門摔，一嚟就係牆，仲話我玩嘢，關我咩事？」最終與管理處協商後，他同意賠償4,000元玻璃門修理費、及繳付320元開鎖費。

西環寶翠園保安遭支架砸中受傷 送院治理

薄扶林發生工業意外。今日（24日）上午9時55分，薄扶林道89號寶翠園，一名年約40歲保安遭一個支架砸中，手及膝頭受傷。

救援人員到場將傷者送往瑪麗醫院治理。警方正調查事故成因。

有片︱荃灣私家車剷壆撼欄冒火花甩泵把 男子「陪跑」離開惹議

荃灣今日（23日）凌晨發生車禍。網上流傳一段「天眼」片段，可見一輛私家車在西樓角路、近新領域廣場對開失事，先剷上路中分隔石壆，火花四濺，繼而向左猛撞行人路邊欄杆；幸其他車輛未被波及。涉事私家車其後慢慢掉頭，可見車頭嚴重損毀，泵把甩脫；一名男子則緊貼車旁，四圍張望後，緊隨該車跑走，消失於鏡頭中。

石硤尾邨情侶為錢爭執 女友搬走 男子欲箍煲生果刀拮肚送院治理

今（24日）早9時許，警方接獲報案，指石硤尾邨美禧樓一名23歲的男子與女友起爭執，期間有人受刀傷。救護車及警員接報到場，發現一名男子肚受傷流血，送瑪嘉烈醫院治理；至於女友亦稍為割傷，在現場接受治理後拒絕送院。

現場消息指，二人為情侶關係，同居半年因金錢問題起爭執，期間有人疑自殘挽留對方，用生果刀拮肚兩下，左手亦有刀傷，對方欲阻止時割傷。警方將案件列作「爭執」及「企圖自殺」處理。據悉男事主報稱無業，25歲女事主則任職文員。

將軍澳私家車螺旋處不讓兼閘車 司機：講半個鐘頭對唔住好唔好？

網上流傳一條車Cam片段，下午時份將軍澳一架白色私家車出螺旋處時，在讓線沒有停車，片主轉出寶康路時，白色私家車再駛前切線「閘車」。白色私家車司機其後落車，雙手舉起揚手道歉：「對唔住呀！我唔啱呀！同你講半個鐘頭對唔住，好唔好？」以示誠意。但轉頭就粗口問候片主，自以為「出（迴旋處）先」就有優先權。焫㷫片主發聲指責對方：「呢個螺旋處嚟㗎！望清楚螺旋處點轉彎！」

青衣涌美老屋村男子偷內衣褲 女村民：經常俾人偷 後尾攞入去晾

青衣發生偷內衣褲事件。青衣涌美老屋村村民今日（24日）目擊一名中年男子偷內衣褲，當場將他截停並報警，人員到場將疑犯拘捕，帶署扣查。目擊者何先生表示，今早發現一名男子盜走鄰居的胸罩及內褲，其後將其喝停，該名男子着他「畀次機會」，惟何生沒有心軟，隨即報警。一名女村民亦不約而同指出，偷竊內衣褲事件時有發生， 「我哋經常俾人偷（內衣褲），後尾我哋攞入去（晾） 。」

深水埗MMA｜兩男互毆拳拳到肉兼撳地抬腿 長者勸交：聽阿婆話啦

深水埗昨日（22日）發生街頭打鬥案。網上瘋傳影片，可見兩名男子在鴨寮街行人路邊互毆，扭作一團倒地；黑衫男施以「鉸剪腳」事敗，遭白衫漢撳於地上，不停搖晃按壓，期間雙方揮拳相向，互相擊中對方腰腹，發出之響聲可見拳拳到肉。黑衣男一直被壓着處於下風，動彈不得，更一度被白衣漢抬起雙腿，毫無還擊之力。

大批途人駐足圍觀及拍攝，且不斷有多名男女長者上前勸阻，惜無功而還，有人憂稱：「佢隻眼流血呀！」、「勸下佢啦、「打999啦」、「唔好打啦，快啲放手啦，聽阿婆話啦！」面對多名和事佬勸交，白衣漢仍氣憤難平稱：「佢攞刀插我呀！」片末則可見有警員到場處理。

Chiikawa金飾開賣排長龍 學生$8000掃貨 家長：比熊貓經濟更好

Chiikawa近年風靡全港，除了掛飾受歡迎外，每次有聯乘商品時都會迅速售罄，造就「Chiikawa經濟」，為近年有影響力的角色IP（知識產權）之一。周大福與Chiikawa合作推出聯名黃金產品，今日（23日）於尖沙咀國際廣場開售，店外排起人龍，開售不足兩小時，4款商品已售罄，中午人龍多達150人，店員截龍，另開隊伍提供預訂服務。

有大學生花約8,000元購買6款商品，嘆如非限購，或買更多，所花金錢大部分來自父母，「500蚊自己儲，一萬蚊父母畀」；有家長買金飾給女兒，認為「Chiikawa經濟」比「熊貓經濟」更好，「𠵱家更Hit」！

長和賣港口｜李澤楷北京出席中國發展高層論壇 與李強大合照

長和擬出售包括巴拿馬等海外港口資產引發爭議，中國發展高層論壇2025年年會於23日（周日）在北京開幕，長和創辦人李嘉誠之子、盈科拓展集團創辦人李澤楷也出席論壇，並與總理李強大合照。

月入最高60萬？ 3男結伴欲偷渡出境 的士司機識破報警擒人

近期，廣西防城港邊境管理支隊楠木山邊境檢查站民警接獲的士司機報案，稱其接載的乘客形跡可疑，懷疑是偷渡。警方根據線索拘捕3人，經查，3人為親戚關係，各自收到境外高薪工作的短訊，便打算結夥偷渡出境，幸被民警及時攔截。