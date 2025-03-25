急診室｜盼首三類病人半小時得救　第三類卻「加價」？盧寵茂親解

【公立醫院收費/急症室加價】醫務衞生局局長盧寵茂在今日（25日）公布公營醫療收費改革，當中急症室首兩類病人、即危殆及危急病人改為免費，其餘三類病人、即緊急、次緊急及非緊急收費將提升至400元。當局解釋，增加急診室收費目的是讓市民善用醫療資源，希望改變市民求診習慣，前線醫護有更多時間處理首三類病人，並表示目標是90%的第三類即緊急病人可以在30分鐘內見到醫生。

既然希望首三類病人獲優先照顧，第三類屬緊急病人何解會在被「開刀」之列？盧寵茂解釋，急診室不是兩級制，只是急診室要回歸急診，成本相當高亦不是普通門診，總體共付率要提升，第一二類及第三類界線比較清晰，400元收費已經很合理



醫管局聯網服務總監鄧耀鏗（盧翊銘攝）

01觀點｜急症室加價前請先「身體檢查」

急症室如果對第三至五類病人收取私家診所水平的費用，即是300至400元左右，原本愈來愈多人求診、就診的緊急個案或許會趨勢逆轉，但既然原意是在30分鐘他們九成人可以獲得急症室處理，為什麼現在又要以收費來使之卻步？但如果較昂貴的費用只針對次緊急和非緊急病人，明明這些個案所佔的比重已經一直在減少，為什麼現在又要成為被開刀的對象？ 01觀點

公立醫院急症室會將患者按病情分為第1類「危殆」、第2類「危急」、第3類「緊急」、第4類「次緊急」及第5類「非緊急」，首3類有服務目標。

目標90%緊急病人30分鐘內見醫生 現時達標率77%

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，本次改革目的是讓市民善用醫療資源，急診室第一二類病人最需要照顧，故豁免其400元的收費，舉例指心臟停頓、沒有呼吸一定要送急救房，絕對有理由豁免收費。

他表示，希望通過改革改變市民求診習慣，指第四類、第五類可以使用基層醫療，市民改變求診習慣後，前線醫護有更多時間處理第一二三類病人，並表示目標是90%的第三類即緊急病人可以在30分鐘內見到醫生，現時達標率僅為77%。他又稱，如改革後第四、五類病人不來急診室，就有更多資源放在第一二三類，第四類、第五類病人使用的急診室服務加價，但縮短的輪候時間會放在第二三類病人身上。

醫務衞生局局長盧寵茂。（盧翊銘攝）

第一二類及第三類病人界線清晰 豁免發揮急診功能

對於為何第三類緊急病人的急診室收費都增加，會否令緊急收費病人流出公營醫療服務之外，如何照顧第三類病人？盧寵茂指，急診室不是兩級制，只是急診室要回歸急診，成本相當高亦不是普通門診，總體共付率要提升，第一二類及第三類界線比較清晰，400元收費已經很合理，很多歐美國家收過千元美金，一二類的豁免是發揮急診功能，部分交通意外現場救護車都免費送到醫院，過程延續豁免收費的概念。

醫衛局常任秘書長陳松青。（盧翊銘攝）

預計額外收入30億元 全數用在公營醫療服務

對於急診室提高收費，預計有多少額外收入。醫衛局常任秘書長陳松青回應指，重點不在收入及單純調整收費，改革資助架構是引導市民改變使用公營醫療模式習慣，不要濫用、誤用昂貴及高成本服務，例如急診室及非緊急的放射造影等。

他表示，預期求醫模式有改變，故很難準確估算，如果基於假設及使用模式改變，預計額外收入30億元，強調收費改革所得，全部會用在公營醫療服務，例如加強對危重病人保障等，認為額外收費都負擔得到。