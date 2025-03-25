港大文學院原邀反誹謗聯盟行政總裁演講 因「不可預見情況」取消
撰文：賴卓盈
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港大文學院原邀請反誹謗聯盟（Anti-Defamation League ）行政總裁Jonathan Greenblatt 今日（25日）到校演講，不過港大昨晚指由於「不可預見的情況」取消講座。今早約11 時，有5至6 人在港大百週年校園內舉牌示威，但沒得到校方批准，`保安其後報警。
據了解，他們並非港大學生，不滿港大突然取消講座，拒絕離開，並與保安發生爭執。
港大文學院原本邀請了 Jonathan Greenblatt今早到校演講。有報道指，早前有過千人在網站change.org聯署要求港大撤回對Johathan Greenblatt的講座，批評他所在的反誹謗聯盟是親以色列組織，又指他曾作出多項爭議言論。不過港大文學院評估後，認為有潛在風險，昨晚以「不可預見的情況」取消講座。
今早11時，有6人到港大百週年校園内舉牌示威。據了解，示威人士年齡介乎27至41歲，並非港大學生，其中一人是一位外籍男記者。他們稱不滿港大突然取消講座拒絕離開，並與保安發生衝突，保安於是報警求助。警方到場後登記6人資料，他們其後自行離開校園。
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