禁餵野生動物｜半年發194張告票餵野鴿佔半　「殺豬令」未擬取消

全港禁止餵飼野生動物的規定，去年8月1日起擴展至涵蓋野鴿，並引入5,000元定額罰款。至今年2月28日，當局發出194張告票，當中約一半涉及餵飼野鴿、45張涉及餵飼猴子。漁護署認為，餵飼野生動物問題已大幅減少。

自2021年11月起，漁護署捕殺於市區出沒的野豬，至今人道毀滅1,609隻。署長黎堅明形容現時處理方法有效，市區野豬數量「控制得好好」。被問到會否改回「絕育、放回」的措施，署方暫時無意改變現行做法。



政府半年內發出96張涉及餵飼野鴿的告票。(資料圖片)

政府半年內發出96張涉及餵飼野鴿的告票。(資料圖片)

涉餵野鴿半年發96張告票 1人餵雀被傳票檢控

政府2022年12月31日將禁止餵飼野生動物區域擴展至全港，到去年8月1日更將野鴿納入禁止餵飼的動物之列，同時將最高刑罰提高至罰款10萬元及監禁一年，以及引入5,000元的定額罰款。

漁護署表示由去年8月至今年2月尾，政府一共發出194張定額罰款通知書，約一半、有96張涉及野鴿，其餘涉及猴子有45張、野鳥33張、野豬則20張。漁護署亦曾透過傳票檢控1宗涉及違例餵飼野鳥的個案，事主被判罰款5,000元。

漁護署昨日（25日）舉行傳媒茶聚，署長黎堅明分享未來一年的工作計劃。黎堅明表示，近期餵飼野生動物問題已經減少，「成箱麵包車落去已經少咗」

漁護署昨日（25日）舉行傳媒茶聚，署長黎堅明 （左四）連同副署長及5位助理署長，向傳媒分享未來一年的工作計劃。

漁農自然護理署署長黎堅明去年落區宣傳禁止餵飼野鴿新例。（資料圖片/夏家朗攝）

三年多捕殺1609隻野豬 未有計劃取消捕殺

2021年11月，一名輔警在北角被野豬咬傷小腿。 三日後，政府、警方、漁護署以「市民安全」為由，落實捕殺市區野豬。截至昨日（25日），漁護署人道毀滅1,609隻在市區出沒或滋擾民居的野豬。

漁護署署長黎堅明表示，現時野豬於市區出沒情況「控制得幾好，餵飼野豬亦大幅減少。被問到會否取消「殺豬令」，改以「捕捉、絕育、放回」的方式控制野豬數量，黎堅明表示野豬沒有天敵，一年生兩胎，每胎約6至8隻，繁殖速度驚人，認為「𠵱家方法有效」，無意更改捕捉及人道毀滅的做法。

截至3月25日，漁護署人道毀滅1,609隻在市區出沒或滋擾民居的野豬。（資料圖片 / 李澤彤攝）

市民安全係最重要最重要嘅考慮，一個市民受傷我哋都唔想。 漁護署署長黎堅明

助理署長陳堅峰則表示，野豬非常聰明，捕捉並不容易，即使已捕殺1,609隻野豬，「但唔會冇晒，佢哋會不斷繁殖」。他指現時野豬黑點只剩10多個，署方正於金山郊野公園試行以人工智能閉路電視，監察野豬出沒及非法餵飼情況。

野豬走入公園。（資料圖片/黃學潤攝）

▼2021年11月 深灣道7野豬被麻醉後人道毀滅▼

