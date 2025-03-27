今日新聞8分鐘｜屯公貨車「舞龍」橫越3線行駛｜腳底綁藏7錶闖關

灣仔兩車相撞三傷 的士如「三文治」般夾在TESLA與鐵欄之間

灣仔發生涉及的士及私家車意外。凌晨4時許，一輛的士沿體育道行駛，途至黃泥涌道交界時，一輛TESLA電動私家車突然沿黃泥涌道往跑馬地方向駛至，直撞向的士左邊車身，將它推至路邊鐵欄始停下。

有片｜大埔道4車相撞釀2傷 私家車車頭嚴重損毀 傷者坐地待援

大埔道發生交通意外。今日（27日）下午1時17分，警方接報大埔道往新界方向近金山公園發生4車相撞意外，涉及3架私家車及1輛貨車。

玫瑰葵花鸚鵡走失8個月 女主人鍥而不捨 九龍塘牛津道人雀重逢

一隻3歲大的玫瑰葵花鸚鵡，去年7月在新蒲崗區住所附近走失，女主人四處奔波，又在網上發帖尋雀，今日（27日）終於在九龍塘牛津道發現愛雀蹤影，「桃桃」飛入了一間學校的平台，女主人於是報警求助。最後由消防員協助繫上安全繩，再以雀粟引誘救回，人雀重逢。

車CAM直擊︱屯門公路貨車「舞龍」碰碰車 Z型橫越3線行駛釀2傷

屯門公路一輛貨車失控「Z」字型左右橫越3線行駛，碰碰車式撞到途經車輛，釀成2人受傷。事發車CAM片段在網上流傳，顯示時間為今日（27日）早上7時54分，影片開首可見為哈羅香港國際學校對開，一輛私家車沿快線出九龍方向行駛，後方一輛貨車突然強行擠前，企圖撞開私家車。私家車隨即讓位，貨車超前並以「Z」字型向左橫越2線，撞向前方一輛輕型貨車車尾，及後再向右飄移撞向路壆，連撞數下後向左飄移，橫越3線撞向另一邊路壆，衝擊力大至車身彈起。

貨車沿著彎位，並駛回慢線，在影片結尾可見貨車駛至深井對開，駛在慢線及巴士線中間。片主立即加速行駛，遠離失控貨車。

腳底綁藏7隻名牌錶闖關 案值逾40萬 女子神色緊張西九龍站斷正

近日，一名旅客在腳底藏匿7隻高價值手錶，經西九龍海關入境內地時，被海關檢獲。

韓國山火增至24死 過火面積暫無法測算 韓悳洙：不斷刷新紀錄

韓國東南部慶尚北道北部地區山火持續蔓延，截至周三（26日）下午4時，東南部大型山火已造成24人死亡、12人重傷、14人輕傷。

急症室收費｜夜診不足怎辦？急症科醫生：市民有責任計劃看病時間

政府前日公布公營醫療收費改革，其中公立醫院除第一類危殆及第二類危急病人改為免費，其餘病人收費加至400元。有市民認為本港夜間診所不足，令病人晚上只能到訪急症室。醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄認為，市民有責任計劃看診時間。醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，私家診所辦夜診難以收支平衡，認為政府應加強夜診配套，例如普通科門診安排一、兩名醫生輪更當值。

海洋公園｜3.29起辦親親動物月 可試熊貓糞便造紙 附活動詳情

海洋公園於周六（29日）起至6月1日期間舉辦「親親動物月2025」，有十多項活動讓入場人士參加。本文精選了6大活動，包括發掘6隻大熊貓的日常，以及認識包括樹懶、金剛鸚鵡和禿鷲等動物，還有一系列大熊貓主題工作坊，包括體驗以熊貓糞便製作再造紙。