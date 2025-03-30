11山火瞭望台裝天眼　偵測5至8公里有火頭及早救　籲掃墓勿留火種

每年10月至翌年4月，本港氣候較為乾燥，加上掃墓時的人為疏忽，是山火的高危季節。為了及早偵測山火，漁護署本月在4個山火瞭望台、裝設智能山火監察器，透過紅外線熱成像的鏡頭，可偵測到半徑約5至8公里內、最小4平方米的山火，更快更準掌握位置，從而調派人手到場撲救。署方稱，長遠會在全港11個山火瞭望台都安裝監察器，預計明年4月完成。



以往不少山火都發生在山墳地帶，與掃墓活動有關。漁護署郊野公園主任李英銘指，香港大部分山火都是人為所致，「偵測雖然快，但快極都係遲」，清明將至，他呼籲市民掃墓時小心火種，包括使用化寶桶、切勿燒草等。防火主任周有誠指，監察系統並不能減少山火出現，「有幾個山火發生，好睇市民配合」。



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山火控制中心的監視屏幕，能顯示11個山火瞭望台的智能山火監察器的實時影像。（黃浩謙攝）

智能山火監察器 即時確認地圖定位 加快派員營救

以往山火控制中心靠人手辨別山火，並親身確認位置。最近漁護署更新了監察系統，在現時11個山火瞭望台，各安裝一支智能山火監察器，監察範圍達半徑約5至8公里，並能即時確認地圖定位，向山火控制中心發出警報及傳送實時影像，以加快派員營救的速度。

全港有11個山火瞭望台。香港島並沒有瞭望台。（漁護署提供）

該系統獲創科局科技統籌計劃（TechConnet）資助撥款共886萬，包括11支智能山火監察器、監視屏幕及控制台，由物流及供應鏈多元技術研發中心負責安裝，署方指，本月已首先設在四個山火瞭望台，包括大欖郊野公園的田夫仔、八鄉山火瞭望台、西貢西郊野公園海下山火瞭望台、馬鞍山郊野公園黃竹洋山火瞭望台，其餘七個亦陸續安裝，料2026年4月完成。

該智能監察器透過紅外線熱成像（infra-red thermal imaging）、視頻分析和人工智能，探測山火所產生的溫度和光度。漁護署防火主任周有誠補充，一個監察器有兩個鏡頭，分別是紅外線及可見光，前者能穿透和防霧。

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「第一時間」發現山火 最小偵測到2米乘2米

漁護署在2017年首先在田夫仔試用智能山火監察器，效果滿意，故改良後擴展在所有山火瞭望台使用。漁護署郊野公園主任李英銘舉例，試用期間成功偵測到12宗大欖郊野公園發生的山火。

系統能增加多少滅火效率？李表示沒有具體評估時間，但強調能「第一時間發現」。他解釋，以往要靠有經驗山火隊隊員，判斷是普通的煙，例如農夫燒田草，抑或真的出現山火，並且派先頭部隊確定山火的位置，現在則能更快更準辨識山火位置，亦有助紓緩瞭望台當值人手。

他續道，出現火頭時，鏡頭就能發現，「唔係等個火大咗先撲滅，喺開始發生嗰刻已經偵測到，火勢仲細已經可以部署人手，唔想畀佢變做大火」，最小偵測到2米乘2米的山火。

漁護署郊野公園主任李英銘指，「救得一樖得一樖，每一分鐘都係減少環境破壞」。（黃浩謙攝）

李英銘：救得一樖得一樖

李英銘指，由於監察器主要以熱成像辨識山火，初代儀器對於輪船煙囪、飛機都有反應。現時版本結合了人工智能，已經可撇取上述情況，適應本港環境，並能持續改良。

對於減少損毁程度，李英銘表示，每次山火都不同，要視乎火場情況，「救得一樖得一樖，每一分鐘都係減少環境破壞」。

漁護署防火主任周有誠說：「有幾個山火發生，好睇市民配合」。（黃浩謙攝）

今年本港已發生多宗山火，其中雞公嶺在一月先後發生兩場山火，受影響面積共500公頃。去年12月28日，大欖郊野公園大棠發生大型山火，其中一條火龍長約200米，焚燒逾25小時才救熄。漁護署指，動用超過50名山火隊員參與撲救，受影響範圍有約82公頃，燒毀約3000棵樹木。

李英銘表示，每年十月至四月，本港氣候較為乾燥，加上掃墓時的人為疏忽，是山火的高危季節。漁護署在這期間會派員24小時駐守在山火瞭望台，一發現山火就調派山火隊撲滅，並有需要時通報消防處、民安隊、飛行服務隊協助。

周有誠表示，近年本港山火數目有下降趨勢，平均一年20多宗。根據漁護署數字，2022年郊野公園內或威脅郊野公園的山火有21宗；而2023年及去年均有22宗，受影響面積逾200公頃。署方指，元朗、屯門區及大嶼山的郊野公園記錄到較多山火發生。

防火主任周有誠：有幾個山火發生，好睇市民配合

李英銘強調，雖然新系統能增加偵測山火的效率，但最重要還是第一步預防，「偵測雖然快，但快極都係遲」。周有誠亦指，系統能夠偵測，但不能減少山火出現，「有幾個山火發生，好睇市民配合」。

臨近清明節，李表示，過去兩星期已有人掃墓，並且有山火發生，指大部分山火屬人為因素，呼籲市民掃墓時應小心火種，包括使用化寶桶、切勿燒草及確保熄滅火種才離開。

根據《郊野公園及特別地區規例》，在郊野公園及特別地區範圍，只可在指定露營地點或指定燒烤地點內生火或用火，否則即屬違法；另根據《林區及郊區條例》，任何人士在郊區留下火種，可被檢控。

漁護署回覆查詢表示，2020至2024年間，在郊野公園及特別地區內違反上述法例而被檢控的個案共有225宗，另有5宗個案仍在調查中。