油塘中國混凝土四月初停止運作　環保署：新修例起決定性作用

油塘「中國混凝土」兩個廠房近年屢發生違規粉塵散發事件，2021年及2022年分別不獲環保署續牌，惟一直仍運作中。



《空氣污染管制條例》修例本月19日通過，4月11日生效，環保署今（28日）表示，早前已收到油塘混凝土廠東主的通知，指除涉及清拆廠房的工序外，將於四月初停止生產混凝土及相關運作。署方指，修例授權環保署署長發出法定封閉通知，對處理該廠違規運作問題「起了決定性的作用」。若條例生效後，該廠仍漠視牌照要求無牌運作，署方定必按賦予職權嚴肅跟進，停止其無牌指明工序運作。



油塘東源街20號及22號「中國混凝土廠」。（《香港01》攝）

油塘東源街20號及22號「中國混凝土廠」。（《香港01》攝）

油塘東源街20號及22號「中國混凝土廠」。（《香港01》攝）

兩廠房不獲續牌但仍在營運

中國混凝土位於油塘東源街20號及22號兩間廠房，2019年發生數宗違規粉塵散發事件，又曾違反清洗車輛的規定，構成公眾滋擾，附近居民及區議會都曾投訴。兩廠房於2021年及2022年分別不獲環保署續牌，上訴亦一度被駁回，但透過司法覆核和各種司法程序拖延，至今仍一直運作。環保署亦曾向法庭申請禁制令，惟兩方官司仍在膠着。

油塘東源街20號中國混凝土廠房，見到有混凝土車出入。（資料圖片/鄭子峰攝）

修例後環保署可向有關處所發出封閉通知

《空氣污染管制條例》修例本月19日通過，4月11日生效。新修例下，引入法定封閉通知機制，授權環保署署長可在其有合理因由相信某處所有無牌指明工序作業進行時，向有關處所發出封閉通知。另外，亦完善指明工序下「水泥工程」的涵蓋範圍和「處所」的定義，避免被錯誤解讀或規避監管的情況。

環保署形容，修例對於處理如油塘「中國混凝土」兩間混凝土廠違規運作問題，「起了決定性的作用」。署方指，條例通過後，早前已收到該廠東主的通知，指除涉及清拆廠房的工序外，將於四月初停止生產混凝土及相關運作。

油塘東源街20號及22號「中國混凝土廠」，與其他住宅十分靠近。（《香港01》攝）

環保署至今已發39張傳票 其中28項4月7日聆訊

環保署表示，至今已向廠方發出共39張傳票提出刑事檢控，28項控罪將於今年4月7日進行聆訊，另外2項觀塘裁判法院去年裁定沒有遵從空氣污染消減通知的控罪成立。餘下的9宗違規個案仍在處理中。

環保署：若條例生效後仍無牌運作 必按賦予職權嚴肅跟進

環保署稱，會繼續密切監察，若發現上述兩間混凝土廠在《條例草案》生效後，仍漠視牌照要求無牌運作，定必按新修訂《條例》賦予的職權嚴肅跟進，以停止其無牌指明工序運作，保障油塘區內居民的健康。