今日新聞8分鐘｜港姊妹遊澳檢$60萬「自己袋」｜婦攝車罅司機鬧爆

北角七姊妹道爆水管封路 水浸車轆 城巴82及85號線須改道

今（31）清晨5時許，北角七姊妹道介乎琴行街與書局街有水管爆裂， 大量土黃色的污水從水管湧出馬路，影響範圍一度近100米，中心位置積水有近3至4厘米深。車輛涉水而行，現場交通受阻，有巴士需要改道行駛。

香港姊妹花遊澳門搭的士檢逾$60萬據為己有 兩個月後再入境被捕

香港姊妹於澳門拾遺不報被捕。據澳門傳媒報道，澳門治安警於今年1月接獲一名內地男子報案，指遺留了一個載有61.2萬元現金的布袋，在一輛的士車廂內。

警方經翻查的士車廂內的監控及天眼後，成功鎖定兩名香港女子，她們於上周四（27日）經港珠澳大橋澳門口岸入境時被截獲。其中一人承認一時貪念犯案，將其中約20萬元分予胞妹，其餘金錢則放在家中及用於消費；另一人則否認犯案。

沙田污水處理廠六旬工墮污泥池 男職員營救同失足 雙雙獲救送院

馬料水發生工業意外。今日（31日）上午11時46分，沙田污水處理廠有兩名男子墮下約3米深的污泥池，幸神智清醒。救援人員到場將他們救起，送往沙田威爾斯親王醫院救治。

據了解，事發時一名66歲姓陳男工人工作期間，疑失足跌入該污泥池，在場一名53歲姓招男職員嘗試拉起對方時，同告墮池受傷。兩人浸在污泥和水中，其後獲救，當中招男頭部受傷。警方將案件列作「工業意外—有人意外受傷」跟進。

將軍澳婦突衝出馬路險被撞 疑患失智症 被誤為碰瓷黨│車CAM直擊

將軍澳發生有人衝出馬路事件。據讀者提供的一段車CAM片段所見，昨日（30日）下午時分，車CAM片主的私家車，駛至將軍澳寶邑路左一線時，一名老婦突然從行人路衝出馬路。司機見狀立即響咹警示，同時將車輛急煞，所幸最終及時煞停，並未造成意外。事發後，該名老婦望向車CAM鏡頭，顯得表情錯愕，未幾自行步回行人路。

車cam︱何文田婦攝車罅過路司機急煞 「Sorry」無用雙方爆粗舌戰

香港人多車多，不時有攝車罅過馬路險捱撞的驚險事件發生。今日（30日）網上便瘋傳一段車CAM影片，可見下午5時許，一名女子在何文田愛民邨巴士總站對開，於巴士之間「攝車罅」走出過馬路，一名男司機駕車駛經，慌忙響號急煞，幸有驚無險。

惟雙方其後爆發舌戰，男司機急煞停車後先爆粗，「X你老母XX！妳唔係咁X樣過馬路呀嘛？」過路婦一度講「Sorry」道歉，但被司機以粗口問候後，立即不甘示弱，爆粗反擊：「唔使咁X樣鬧呀？已經講咗sorry囉，想點X樣呀！」司機聞言稱：「使唔使擺你上網吖？」該名女子回道：「好吖！」

特朗普不排除尋求第三任期 稱並非說笑且「有辦法」實現

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月30日表示，不排除尋求做3任總統，稱並非說笑。他又表示，「有辦法」實現這一目標，但現在考慮這個問題還為時過早。特朗普先前曾表示要競逐第三任期，但外界普遍認為只是玩笑。

黃澤林專訪｜從痛苦走來的成功法則 只有捱過才學懂谷底反彈

西班牙馬略卡島拿度網球學院訓練旁邊的Manacor Tennis Club，是拿度第一次握起球拍打網球的地方。看着那片普通不過的網球場，身在學院的黃澤林（Coleman Wong）知道，球壇上每顆明星，都是從平凡的起點踽踽獨行。

這條道路時有驚喜，就像2025年3月的邁亞密大師賽，他以世界排名182的身份爆冷擊敗世界排名14的主場球手舒爾頓（Ben Shelton），爆冷殺入32強，然而驚喜背後，更多是懷疑、痛苦、傷心、失望，「相信自己真係好難」。

從小城市走進大世界，當中充滿辛酸苦澀，「要輸過、喊過、傷心過，然後pick up自己，從谷底反彈」，成功必從挫折中煉成，只有打開心眼，方能百折不屈。

緬甸地震｜中國救援隊救出多名倖存者 幼童被埋壓逾60小時

緬甸7.9級地震發生後，中國救援隊和多支社會力量救援隊，相繼抵達緬甸開展救援。中國救援隊救出多名倖存者。

惠州珠江口發現億噸級油田 首次探獲海上深層整裝碎屑岩整裝油田

中國海油（中國海洋石油集團有限公司）於3月31日發佈消息，在南海東部海域勘探發現「惠州19-6」億噸級大型整裝油田。這是中國首次在海上成功探獲深層至超深層碎屑岩大型整裝油田，標誌著中國近海深層油氣資源勘探能力邁上新台階，亦展示出該領域巨大潛力。