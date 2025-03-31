新寶戲院結業｜打卡者眾入場者少　十多年首回港客趕在結業前入場

旺角新寶戲院屹立豉油街41年，今日（31日）為最後一日營業日，不少街坊戲迷前來打卡留念。惟結業日旺丁不旺財，今日戲院共5套電影上映，惟入座率不高，記者約下午5時到場，買票入場者不多，大部分下午場場次低於一半入座率。



有觀眾表示不捨，惟明白舊戲院結業正常，不會太過惋惜。亦有剛從美國回港的市民表示，已有十數年未回港，慶幸自己可在新寶結業前看戲留念。



郭先生（左）及李先生特意到新寶戲院看戲留念，他們表示由舊戲院（金聲）看戲看到現時新寶結業，直言這裏是「一個美好的回憶」。（林子慰攝）

最後一日觀眾：碰巧今天想看的電影時間吻合

新寶戲院前身為金聲戲院，於1984年開業，於2005年時轉手給新寶院線，是不少人心目中的青春回憶。惟新寶院線本月10日在facebook專頁公布，指旺角新寶戲院將營業至3月31日，4月1日起正式停運，引起不少戲迷慨嘆。

住旺角的街坊林先生表示，以前金聲年代常來看戲，惟分成兩間迷你戲院後便少了過來。他說，碰巧今天空閒時間與想看的電影時間吻合，便買票入場，「當係歡送（結業）」。

觀眾：新寶戲飛很便宜 最後排很寬敞

卓先生與朋友是新寶戲院常客，稱新寶戲飛很便宜，而且最後排的位置很寬敞，不會頂腳。他們說，旺角沒有太多戲院選擇，通常都選新寶或者百老匯，惟他們認為舊戲院結業很正常，沒有太不捨的感覺。

蕭先生稱，新寶戲院對於他來說是地標，平時會在此等人。（林子慰攝）

熟客專程送別：大家都轉了上網看串流影片

另一熟客蕭先生稱，新寶戲院對於他來說是地標，平時會在此等人。對於新寶結業，他感到不捨，但他坦言這是現今潮流，「大家都轉咗趨勢上網睇串流影片。」他表示今日特意過來看結業場，送別戲院。

「喺新寶度等」、「打躉」勝地將成為過去

剛剛從美國回港的郭先生和朋友李先生亦特意到新寶戲院看戲留念，他們表示由舊戲院（金聲）看到現時新寶結業，直言這裏是「一個美好的回憶」。他們表示，小時候常會和朋友說「喺新寶度等」，但結業後便不能在說這句。李先生稱，過往戲院更有小食舖，「賣下雞翼、賣下嘢食」。在他們心中，新寶是旺角地標以及「打躉」勝地。

郭先生已十數年未回香港，直言香港轉變很大，慶幸是次回港可以趕在新寶戲院結業前留念，保留回憶。