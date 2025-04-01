元朗被評全港最宜居地區　因有最多公園遊樂場　油尖旺「最危險」

一項由線上外語學習平台「Preply」發布的香港最宜居地區排名，元朗區被列為最宜居區域，因為該區擁有全港最多共188個公園及遊樂場，並以每呎9,476港元成為全港第三樓價低的地區，而黃大仙區則被評為最不理想的地區，原因是人口密度高，每平方公里有46,067人。



元朗區被列為最宜居區域，因為該區擁有全港最多共188個公園及遊樂場。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

線上語言學習平台Preply今日（4月1日）公布調查，元朗被評為香港最適合居住的區域。（Preply提供）

Preply採用多項直接影響日常生活的指標，包括人口密度、房地產價格、安全性、零售和餐飲選擇、交通服務，以及空氣質素、水質和噪音水平等環境因素。

最不理想地區依次是黃大仙、深水埗及灣仔

調查指，元朗被評為香港最適合居住的區域，北區則排第二、沙田排第三。最不理想的地區則是黃大仙，其次為深水埗，第三是灣仔。調查指出，黃大仙和深水埗人口密度高，分別為每平方公里46,067人和43,730人。灣仔亦因為缺乏適合兒童的設施及樓價高昂而成為最不吸引的地區之一。

油尖旺區錄最多報案被評為「最危險區域」 北區「最安全」

犯罪率方面，油尖旺區警署去年1月至10月期間接獲8,883宗報案，被評為全港最危險的區域；觀塘排第二，共接獲7,608宗報案；沙田則排第三，接獲6,519宗報案。至於被評為最宜居的元朗地區則排第四，錄得6,327宗報案。

研究又指出，北區是全港最安全的地方，該區警方僅收到586宗報案，其次是離島區（2,208 宗報案）和灣仔（2,523 宗報案）。

油尖旺區警署去年1月至10月期間接獲8,883宗報案，被評為全港最危險的區域。（Preply提供）

中西區全港「最貴」 樓價平均呎價高達21,181元

樓價方面，中西區是全港最昂貴的區域，平均呎價高達21,181元；地理位置較偏遠的南區是全港第二貴，平均呎價高達17,284元；灣仔排第三。

至於被評為「最實惠」的地區，為離市區較遠的屯門，平均呎價9,204元；北區排第二平均呎價9,319 元；元朗排第三，平均呎價9,474元。

Preply 的調查還分析香港各區的人口密度。結果顯示，觀塘是全港人口最稠密的地區，相比之下，離島區則擁有最少的居民。另外，調查還考慮每區的酒吧、食肆、商場和超市數量，並發現油尖旺在這方面的排名最高。