海關CHAMPION｜8隻搜查犬BB長太了 命名大賽得主入基地見幼犬BB
撰文：韋景全
出版：更新：
香港海關自家繁殖的八隻搜查犬BB今年1月中出生，之後透過命名大賽，為牠們取了英文名稱，八隻的名稱第一個字母串連起來，就是英文「CHAMPION」(冠軍)。海關今日（12日）安排在比賽中獲獎的市民，到海關犬隻訓練中心參觀，並與八隻已長大的幼犬見面。
+3
海關評審團經評審後，在5月底公布八隻搜查犬BB命名為Cally、Hana、 Aqua、Mountain、Polar、Isla、Odie和Nena，第一個字母串連起來就是英文「CHAMPION」。牠們的父親Dolby和母親Lady，都是海關的毒品搜查犬。海關當時已預告會安排比賽得奬者和搜查犬BB見面。
海關今日在世界海關組織地區犬隻訓練中心，為首次舉辦的搜查犬BB命名大賽進行頒獎禮，可見牠們半年間急速成長，現時身型已和公母差不多。海關搜查犬有四類：毒品、爆炸品、鈔票及槍械搜查犬，現階段領犬員正觀察牠們適合接受哪一種搜查犬訓練。
海關助理關長（邊境及港口） 蔣依莉和署理陸路邊境口岸科總指揮官黃貞富頒獎。
海關表示，得獎者除了可和有份命名的搜查犬近距離接觸、拍攝和互動之外，更參觀搜查犬BB日常生活同起居飲食地方，包括犬隻產房、幼犬活動室、犬舍等。活動中也有搜查犬嗅查表演，讓得獎者可以看到搜查犬BB怎樣學習嗅出目標物，了解和認識海關搜查犬的日常工作。
現時海關搜查犬課約有70隊搜查犬隊，每隊由一位領犬員及搜查犬組成。他們自2020年開始，自行繁殖及培育了五批，一共36隻幼犬，新一批的八隻幼犬，是拉布拉多尋回犬，今年1月出世，父母都是毒品搜查犬。
海關毒品搜查犬成功繁殖 8隻BB上周出世 將定時公布成長片段海關招聘｜愛犬督察派駐搜查犬課 訓練培育幼犬 鼓勵青年人加入立會保安事務委員會 參觀飛行服務隊訓練中心及海關搜查犬課基地海關成立煙草搜查犬隊 可嗅查各類煙草產品 提升打擊私煙成效海關與機場保安繁殖八搜查犬 合稱「DEFEND HK」 二妹驚險出生海關成立首支槍械搜查犬隊 憑3味源搵槍彈 明年擬練煙草搜查犬