海關CHAMPION｜8隻搜查犬BB長太了　命名大賽得主入基地見幼犬BB

香港海關自家繁殖的八隻搜查犬BB今年1月中出生，之後透過命名大賽，為牠們取了英文名稱，八隻的名稱第一個字母串連起來，就是英文「CHAMPION」(冠軍)。海關今日（12日）安排在比賽中獲獎的市民，到海關犬隻訓練中心參觀，並與八隻已長大的幼犬見面。



香港海關自家繁殖的八隻搜查犬BB今年1月中出生。(海關Facebook圖片)

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海關評審團經評審後，在5月底公布八隻搜查犬BB命名為Cally、Hana、 Aqua、Mountain、Polar、Isla、Odie和Nena，第一個字母串連起來就是英文「CHAMPION」。牠們的父親Dolby和母親Lady，都是海關的毒品搜查犬。海關當時已預告會安排比賽得奬者和搜查犬BB見面。

香港海關搜查犬BB命名大賽得獎者參觀海關搜查犬課基地，並與8隻長大了的搜查犬見面。(海關Facebook圖片)

香港海關搜查犬BB命名大賽得獎者參觀海關搜查犬課基地，並與8隻長大了的搜查犬見面。(海關Facebook圖片)

海關今日在世界海關組織地區犬隻訓練中心，為首次舉辦的搜查犬BB命名大賽進行頒獎禮，可見牠們半年間急速成長，現時身型已和公母差不多。海關搜查犬有四類：毒品、爆炸品、鈔票及槍械搜查犬，現階段領犬員正觀察牠們適合接受哪一種搜查犬訓練。

海關助理關長（邊境及港口） 蔣依莉和署理陸路邊境口岸科總指揮官黃貞富頒獎。

得獎者和有份命名的搜查犬近距離接觸、拍攝和互動。(海關Facebook圖片)

得獎者和有份命名的搜查犬近距離接觸、拍攝和互動。(海關Facebook圖片)

得獎者和有份命名的搜查犬近距離接觸、拍攝和互動。(海關Facebook圖片)

海關表示，得獎者除了可和有份命名的搜查犬近距離接觸、拍攝和互動之外，更參觀搜查犬BB日常生活同起居飲食地方，包括犬隻產房、幼犬活動室、犬舍等。活動中也有搜查犬嗅查表演，讓得獎者可以看到搜查犬BB怎樣學習嗅出目標物，了解和認識海關搜查犬的日常工作。

活動設有搜查犬嗅查表演，讓得獎者可以看到搜查犬BB怎樣學習嗅出目標物。(海關Facebook圖片)

得獎者參觀搜查犬BB日常生活同起居飲食地方，包括犬隻產房、幼犬活動室、犬舍等。(海關Facebook圖片)

得獎者參觀搜查犬BB日常生活同起居飲食地方，包括犬隻產房、幼犬活動室、犬舍等。(海關Facebook圖片)

現時海關搜查犬課約有70隊搜查犬隊，每隊由一位領犬員及搜查犬組成。他們自2020年開始，自行繁殖及培育了五批，一共36隻幼犬，新一批的八隻幼犬，是拉布拉多尋回犬，今年1月出世，父母都是毒品搜查犬。

海關助理關長（邊境及港口） 蔣依莉任頒獎嘉賓。(海關Facebook圖片)