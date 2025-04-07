2018年印度航空航機急速下降機場　調查揭着陸系統下滑道訊號波動

一架印度航空波音787-8航機（登記標誌VT-ANE）在2018年10月20日，於香港國際機場下降07R跑道時偏離正常下滑道而需要復飛。運輸及物流局民航意外調查機構相隔六年半，在今日（7日）就事故發表調查報告，指事故成因是由於儀表着陸系統的下滑道訊號波動，飛機開始急速下降並偏離至預定航線之下方，再加上隨後機組人員延遲復飛，使飛機的進場狀態愈來愈不穩定。調查小組向印度航空提出了三項安全建議。



一架印度航空波音787-8航機（登記標誌VT-ANE）在2018年10月20日，於香港國際機場下降07R跑道時偏離正常下滑道而需要復飛。（資料圖片）

民航意外調查機構指，2018年10月20日事故當日，一架印度航空波音787-8航機（登記標誌VT-ANE）從印度英迪拉甘地國際機場出發飛往香港國際機場。在早上約6時，客機在進近香港國際機場時急速下降，觸發機上一系列警報。機組人員進行復飛時，飛機已下降至無線電高度280英尺，距離跑道約2.6海里。飛機最終在第二次進場時順利着陸。

調查發現，造成是次事故的成因是由於儀表着陸系統的下滑道訊號波動，飛機開始急速下降並偏離至預定航線之下方，再加上隨後機組人員延遲復飛，使飛機的進場狀態愈來愈不穩定。

涉事是印度航空的波音 787-8 型客機，由印度英迪拉甘地國際機場飛往香港國際機場。（資料圖片）

調查小組向印度航空提出了三項安全建議，包括考慮檢視及修改穩定進場標準和復飛要求，並清楚列明，避免機組人員混淆；在公司手冊中加入向相關部門報告潛在危險事件的政策和指南，以避免機組人員在解釋時產生混淆；考慮檢視機組資源管理培訓，以解決可能出現的跨駕駛艙權限梯度問題，確保所有機組人員可在必要時控操飛機，而不必擔心任何懲罰性後果。