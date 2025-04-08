８男女涉放炸彈　首被告認助示威者　包括為網紅「搣時潘」發裝備

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，今(8日)在高等法院續審，首被告何卓為出庭自辯。他認曾參與2019年的示威遊行，但沒有掟過汽油彈。他又透露曾助網紅「搣時潘」潘書韻向示威者分發裝備，惟後來遭潘誤會，他被潘在社交媒體「起底」，故有一段時間甚少外出。他當時亦有開放他在大角咀租用的單位，供示威者自由出入作休息及留宿，故單位內的物品，如玻璃樽及電路版等，或是他人留下。他又指一名叫Rachel的女示威者，曾告訴他可用電油溶解發泡膠，以製成類似忌廉狀的汽油彈，稱之為「蛋糕」。



首被告又稱，11月警方圍堵理大後，他獲告知有相熟示威者情緒不好，有潛水牌的他曾從雨水渠入理大附近範圍3次，並相信有人成功從水渠逃離理大。



首被告何卓為在高等法院自辯。(黃浩謙攝)

衝突時站後排 無掟過汽油彈

首被告何卓為(41歲)供稱，他曾任地產代理，其後自己做生意，被捕時從事鈞具買賣和帶團到外地釣魚。他承認2019年下半年時有參與示威遊行，但衝突時只會站後排，沒有掟過汽油彈。

首被告何卓為自辯時提到他曾遭當時的女網紅「搣時潘」(圖)在社交媒體「起底」。（IG@miss_punpun）

首被告何卓為指女網紅「搣時潘」(圖)亦曾把裝備交給他，叫他分發給示威者。（IG@miss_punpun）

指網紅「搣時潘」亦曾在其單位放裝備

首被告稱，2019年10月，網紅「搣時潘」潘書曾把一批防護裝備轉交給他，讓他分發給其他示威者。首被告派完裝備後，有潘的朋友再索取，他便以成本價出售他手上的防毒面具，卻被潘指他偷賣裝備，他因而遭潘在Facebook「起底」，公開了他的人資料，有人更表示要打他及掟他落街，首被告稱當時曾不敢外出，亦影響其工作和收入。

曾把鎖匙給示威者讓他們自由出入

首被告又稱，當時有示威者會到他於大角咀宏創方 503 室單位休息，他亦會收留被趕離家的示威者，讓他們到其單位暫住，故他把單位鎖匙給予過示威者，他形容該段時間，示威者可自由出入其單位。

指其他示威者在單位放玻璃樽等物品

就警方在該單位內檢獲玻璃樽、滅火筒等，他稱示威者會在單位存放物品，包括「豬咀」(防毒面具)。首被告稱，示威者會把玻璃樽存放在其單位，他相信是用來製造氣油彈。辯方問，是否有人曾建議用玻璃樽製「火箭糖」和「閃粉」，首被告稱沒有。他又稱，當時示威者會用滅火筒噴熄警方發射的催淚彈，他被捕後才知部份滅火筒曾被改裝。他強調，減火筒和製造爆炸品無關，他不知誰在單位內放下被搜出的電路版。

指女示威者Rachel主動提出資助租金

首被告又稱，因起底事件影響其收入，當時一名女示威者Rachel表示， 可以資助其單位內的租金2000、3000元，條件是她可以在單位內擺放物品，她間中亦會到單位。

Rachel教整類似忌廉的汽油彈

首被告指Rachel稱，她或會在單位擺放電子零件，或一些混入汽油彈的物品。她當時解釋以電油溶解發泡膠後，會產生「白白黃黃」、類以忌廉的物質，稱之為「蛋糕」，屬於其中一種汽油彈。在溶解發泡膠時，會有濃烈的電油味，而首被告的單位因為通風，Rachel因此揀選在其單位溶解。

首被告何卓為稱，他在理大衝突時，曾經雨水渠3次到理大附近範圍。（資料圖片/張浩維攝）

首被告何卓為稱，他在理大衝突時，曾經雨水渠3次到理大附近範圍。（Adnan Abidi / 路透社）

11月19日，有留守理大的示威者，嘗試經水渠，逃離校園。（Adnan Abidi / 路透社）

曾3次從雨水渠入理大附近範圍

此外，2019年11月理大的示威，首被告稱示威者佔據理大時，他曾進入過理大，之後因工作關係而離開。警方包圍理大後，他未能再進入。後來有朋友轉發訊息指，有相熟示威者在理大內精神狀況欠佳，有潛水牌的他，曾3次從雨水渠進入，並去到接近理大的範圍勘察。他在最後一次進入時，在淤泥看到示威者的裝備，估計有示威者成功離開。

示威場合認識第二被告

首被告又稱，他有次在太子示威時被捕，他問身邊的人是否有律師的聯絡方法，在旁的人正是本案次被告李嘉濱，李表示有，兩人因此認識，之後亦常聯絡。就次被告被指於同年11月中購買大量化學物品，首被告稱他不知情，亦沒有資助他購買。首被告亦指，次被告同年11月租下與他同大廈10樓1008室單位，他亦是事後才知悉的。

參與武術班認識第三被告

首被告又稱，他於2019年一個武術班認識第三被告吳子樂，吳和他一樣有在班上教授學員。

原想年初一燒煙花

庭上播放於2020年1月25日的閉路電視，顯示4人進入首被告的單位，首被告指除了他，另外3人分別為次被告、第三被告和外號「華御結」的男子。首被告補充，「華御結」從內地帶煙花返港，其效果如同仙女棒。他想在單位內點煙花，因當天是年初一，並稱：「燒一燒，旺一旺，都好。」此外，片段顯示次被告和第三被告其後離開該單位，進入1008室，兩人其後帶同一個平底鍋返回首被告的單位。首被告指，數天後才發現其單位內多了一個平底鍋。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（26歲，裝修工）、吳子樂（28歲，金融從業員）、張家俊（30歲，程式工程師）、楊怡斯（29歲，文員）、張琸淇（25歲，入境處登記主任）、何培欣（23歲、浸大四年級生）及周皓文（25歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022