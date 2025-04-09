今日新聞8分鐘｜ 大媽調位鬧機艙空姐KO｜ 梁振英次女梁齊昕猝死

大角咀道中英樓單位塌天花石屎 鋼筋外露 擊傷女住戶頭及手

今日（9日）中午11時53分，大角咀道163號中英樓一名女子報案，指天花有石屎塌下，擊中其頭部。救援人員到場，發現77歲姓程女事主頭部受傷流血，手部亦有傷，即時替她包紮，稍後送往廣華醫院治理；警方列危險牆壁調查，並通知屋宇署跟進。

現場可見，天花約呎半乘4呎位置的石屎塌下，露出鋼筋，碎石散落一地，地面有一灘血迹。鄰居稱，受傷老婦原與丈夫同住，惟最近丈夫搬到老人院，剩下她獨居；兒子則住同層另一單位。

港鐵佐敦站外庇利金街爆水管變「黃河」 滿地泥濘C2站口一度關閉

佐敦爆水管，港鐵佐敦站有出入口受影響一度關閉。今晚（8日）8時13分，庇利金街與寶靈街交界行人路有水管爆裂。佐敦站C2出入口一度關閉，其後已經重開。

現場照片顯示，爆水管位置相信是庇利金街寶靈大樓對開的行人路，路磚被沖離路面，大量水夾雜沙泥湧出，行人路遺下一個大洞，亦有渠蓋拱起。庇利金街、寶靈街及白加士街的馬路及行人路均有水浸，庇利金街一條後巷滿佈泥濘，有市民在場清理。警員接報到場了解，有途人站在路邊駐足觀看。

梁齊昕去世｜前特首梁振英次女筲箕灣服務式公寓驟逝 終年33歲

香港特別行政區前行政長官、現任全國政協副主席梁振英的次女梁齊昕，於昨日（8日）晚上被發現在筲箕灣一服務式住宅單位內昏迷。惟救護員趕至現場時，證實她已離世，終年33歲。

港航MMA影片瘋傳！4大媽想調位大鬧機艙 仙氣空姐霸氣KO獲激讚

【香港航空／MMA】乘搭飛機應遵守規矩。本港網絡瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京航班上，有多名大媽因調位問題爆發混戰，站起來隔着椅子大吵大鬧，更有2名大媽互相出手。空姐、空少在旁勸止，其間有空姐以普通話不斷叫大媽們停手，高呼「全部人給我坐下！」。最終大媽們稍稍冷靜坐下。

影片引來網民熱議，大批人指摘大媽們行為離譜，「素質低俗」、「坐飛機劃好晒位，調乜鬼啫？」、「真係羞家」。也有不少網民讚空姐做得好，「要讚下空姐啦」、「又靚又叻，真仙氣」、「又來，苦了空姐」。

香港航空回覆《香港01》表示，一直以維護航班和乘客安全為首要任務，機組人員均受嚴格專業培訓，能夠妥善應對各類擾亂航班秩序行為，確保每位乘客飛行安全。

美國新關稅生效 中國多招加碼反制 對美貨增至84%關稅｜最新

美國政府美東時間4月9日凌晨12時01分（本港時間中午12時01分），正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs）；其中對中國進口貨品徵收高達104%的關稅。美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）早前表示，將如期向86個國家及地區徵收11%至50%的對等關稅。

在「對等關稅」生效前夕，美國白宮宣布，將對來自中國內地和香港的小額包裹（De Minimis）關稅翻3倍，從貨值的30%加到90%；進口商須繳付的關稅為貨值的90%或75美元（約582港元），並在6月1日後升至150美元（約1165港元），理由是中國政府實施了報復式關稅。

關稅戰｜特朗普再出招 中港小額包裹關稅翻3倍至90% 5月2日生效

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周簽行政令取消中國小額包裹（De Minimis）豁免關稅措施，並對從中國寄往美國800美元以下的貨物徵一定比例關稅。美國新聞網Axios報導，白宮最新於當地時間4月8日宣佈，將中國內地和香港的小包裹徵稅額翻3倍，從貨值的30%加到90%；進口商須繳付關稅為貨值的90%或75美元（約582港元），並在6月1日後升至150美元（約1165港元），理由是中國政府實施了報復性關稅。價值低於800美元的包裹此前享受「最低限度」的附加關稅豁免，這使得中國電商平台Temu和Shein能夠向美國消費者出售超低價商品。

冒警扮公安展示假委任證公函呃錢 15日騙8人$220萬 兩騙徒落網

警方新界南總區於3月31日成立反詐騙隊，聯同新界南總區刑事部，偵破8宗假冒官員騙案，涉款220萬元。新界南總區反詐騙隊署理警司宋程慧稱，騙徒先致電受害人，指他們涉及洗黑錢騙案，再帶同粗製的假警察委任證或內地公安公函等，要求受害人攜巨款到法院或政府大樓外，交錢助查。警方經調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕兩名分別23歲和21歲的騙徒，相信他們與8宗騙案有關。據悉8名受害人當中，損失最大一人被騙去約69萬元。

Coldplay演唱會｜歌迷下午2時已等入場 秘魯旅客特意訪港將留4日

英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會今晚（8日）開始，下午2時已有約百人在外排隊入場，當中不乏外地旅客。

有來自秘魯的旅客為聽演唱會，特意到訪香港，將留港4日。有內地旅客則擔心演唱會期間關閉天幕會影響氣氛，稱「Coldplay演唱會放煙花是傳統，肯定希望開天幕。」

多米尼加夜總會天花倒塌增至最少98死160傷 仍有人被困待救

多米尼加首都聖多明各（Santo Domingo）一間夜總會屋頂坍塌的事故，當局說增至最少98人死亡，160人傷，據報遇難者包括美國職棒大聯盟51歲退役球員多特爾（Octavio Dotel），以及多米尼加蒙特克里斯蒂省省長Nelsy Cruz，她在送院後傷重不治。