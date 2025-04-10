DASH推「免爭拗」的士網約服務　4000司機已登記　擬整合更多服務

香港港數碼生活平台DASH今日宣布，推出「免爭拗」的士網約服務DASH Taxi。DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘表示，自三月試行以來，已獲逾4,000名司機登記，並在大嶼山完成逾500張訂單。他透露將與一間獲發「有條件暫准通知」之的士車隊合作，有望在未來三個月推出服務，又指未來平台將整合更多服務，包括盛事活動、餐飲體驗和零售購物等。



香港港數碼生活平台DASH將推出可讓乘客再次預約優質服務司機的「至愛 DASH 司機」功能，助其提高收入。（DASH提供）

新增再次預約優質服務司機「至愛 DASH 司機」功能

DASH Taxi表示，公司會在每趟行程中收取劃一3%的費用，不向的士司機收取佣金。車型方面，約47%為四或五座的士、49%為混能的士、4%為頭等六座的士。平台將推出可讓乘客再次預約優質服務司機的「至愛 DASH 司機」功能，助其提高收入。DASH Taxi表示，期望透過包括與咪錶相連的電子支付系統、個人化活動推薦及真人客戶服務等主要功能，改變港人對的士業的看法。

DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘表示，自三月試行以來，已獲逾4,000名司機登記，並在大嶼山完成逾500張訂單。（DASH提供）

正與的士車隊合作 料三個月推出服務

DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘接受傳媒訪問時稱，不會對接白牌車的業務，對於政府擬規管白牌車，未來會在合法情況下進行。他又指，將與一間獲發「有條件暫准通知」之的士車隊合作，有望在未來三個月推出服務，並正與另兩間的士車隊洽商。

他又指，DASH並非只推出網約的士服務，未來平台將整合更多服務，包括網約的士、盛事活動、餐飲體驗和零售購物等。