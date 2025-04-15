酷熱天氣警告｜歷年最早發出　天文台總部33℃　上水最高達36.3℃

天文台今日（15日）下午1時45發出今年首個酷熱天氣警告，創有紀錄以來年內最早發出該警告的紀錄。截至下午4時半，天文台總部錄得最高氣溫33度，是自1956年4月錄得33.4度，近70年最熱四月天。酷熱天氣警告到下午6時取消。



除了大帽山、大老山、昂坪三個高地外，今日其餘全部分區的最高氣溫都突破30℃，上水最高達36.3度，為該站有紀錄以來4月份最高溫紀錄。天文台表示，今日天氣酷熱及非常乾燥，提醒市民多補充水份，注意中暑。



天文台今日發出今年首個酷熱天氣警告，是有紀錄以來年內最早發出的酷熱天氣警告紀錄。（周令知攝）

天文台今日發出今年首個酷熱天氣警告，是有紀錄以來年內最早發出的酷熱天氣警告紀錄。（周令知攝）

天文台今日發出今年首個酷熱天氣警告，是有紀錄以來年內最早發出的酷熱天氣警告紀錄。（周令知攝）

氣溫高出天文台昨日預測4度 歷來次高溫四月天

受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，加上風勢微弱，天文台今日（15日）下午1時45分發出今年首個酷熱天氣警告，截至下午1時40分，在天文台尖沙咀總部（即市區氣溫）錄得最高氣溫33度，超出天文台昨日預測4度，同時創下總部70年來最熱的四月紀錄，僅次於1956年4月錄得的33.4度。

根據分區天氣紀錄，多個地區中午前已錄得超過32度，全港除大帽山、大老山、昂坪三個高地外，其餘全部分區的最高氣溫都突破30度。其中打鼓嶺、元朗公園、天水圍濕地公園都突破35度，上水更高達36.3度，為該站2004年設立以來，4月錄得的最高溫。

深水埗、石崗、九龍城、大隴、打鼓嶺、滘西洲及流浮山錄得34至34.6度。

4月15日全港各區氣溫異常偏高，天文台總部錄得33℃，上水最高達36.3℃。（天文台網頁）

天文台科學主任葉繼豪解釋，今日廣東陽光普照，風勢微弱，日夜溫差較大。

天文台又提醒在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，應參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應儘快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。

天文台今日發出今年首個酷熱天氣警告，是有紀錄以來年內最早發出的酷熱天氣警告紀錄。（周令知攝）

天文台今日發出今年首個酷熱天氣警告，是有紀錄以來年內最早發出的酷熱天氣警告紀錄。（周令知攝）

天文台今日發出今年首個酷熱天氣警告，是有紀錄以來年內最早發出的酷熱天氣警告紀錄。（周令知攝）

天文台表示，一股偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，部分地區能見度仍然較低。隨着一股偏南氣流在本周後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣會較為潮濕，日間炎熱。預料一道低壓槽會在接近周末為廣東帶來驟雨，而低壓槽會在下周初減弱，廣東沿岸天色好轉。

天文台4月15日下午4時半更新九天天氣預報，調高周三天氣預測，而復活節期間日間炎熱。（天文台圖片)

復活節天氣：短暫時間有陽光及有幾陣驟雨 日間炎熱

九天天氣預報顯示，周三及四（16及17日）大致天晴，日間乾燥，天文台調高周三天氣預測，介紹22至29日，上限較今日預測高2度，相對濕度回升至55%至90%。

一連四日復活節連星期日假期周五（18日）開始，天文台預測周五大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，氣溫介乎23至27度。其後兩日天氣相若，氣溫介乎24至28度，短暫時間有陽光及有幾陣驟雨，早上沿岸有薄霧，日間炎熱；到下周一（21日）假期最後一日，部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫最高升至29度。

+ 1

▼4月14日 沙塵天氣襲港波友照打籃球▼

