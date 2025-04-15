秦始皇兵馬俑｜陝西秦漢文明展展出130件文物 4件首離開內地展出
撰文：林遠航
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「香港賽馬會呈獻系列：天下一統 — 陝西秦漢文明展」將於明天（16日）起至7月7日在香港歷史博物館舉行。展覽展出超過130件（套）珍貴文物，包括逾20套香港出土文物、11件國家一級文物，當中四件首次在內地以外的地方展出。
政務司司長陳國基指，展覽展出的文物，反映自秦漢以來的保家衛國精神，要牢記和承擔這種精神和使命。
11件展品為國家一級文物
「香港賽馬會呈獻系列：天下一統 — 陝西秦漢文明展」，將於明天起至7月7日在歷史博物館舉行。展覽展出超過130件（套）珍貴文物，包括秦始皇兵馬俑、漢景帝的地下兵團及牲畜群像、車馬器具、建築構件等，當中11件為國家一級文物，四件首次在內地以外的地方展出。
展覽亦展出逾20套香港出土文物，闡述香港在秦漢時期的歷史發展。
參觀者可探索兵馬俑服飾和造型
除歷史文物，展覽亦有多媒體項目，讓參觀者可以探索兵馬俑的服飾和造型，了解秦漢時期的文字及建築材料，解讀嶺南越族的船紋設計等；亦有教育互動區，透過趣味展示、動畫及互動遊戲，介紹秦漢時期嶺南的文化和發展。
陳國基：展品反映自古以來保家衛國精神
政務司司長陳國基出席開幕典禮致辭指，秦漢時期是深具意義的朝代，標誌着中國歷史步入第一個大一統時期，深刻影響中國兩千多年的歷史進程。他又指秦漢時期注重防衛建設，展覽展出的秦始皇兵馬俑和漢代騎馬俑，反映自古以來的保家衛國精神，要牢記和承擔這種精神和使命，使國家能繼續繁榮昌盛。
馬會副主席廖長江：進一步宏揚優秀的中華文化
馬會副主席廖長江則表示，馬會多年來通過「香港賽馬會呈獻系列」，積極支持康文署舉辦高質量展覽；馬會期望通過各類型的文化藝術活動，進一步宏揚優秀的中華文化，並助力實現國家《十四五規劃綱要》中明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。
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