公屋設無煙層?｜議員：用住屋權利禁煙矯枉過正　憂輪候時間更長

【控煙／禁煙／煙稅／薄荷煙／加味煙】吸煙與健康委員會主席湯修齊早前表示，將倡議在全港公共屋邨設無煙層。房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣今（21日）於港台節目指出，現時公屋供應不足，如果要將非吸煙居民編配在某一樓層，或影響公屋輪候時間，料短期內無法執行。他亦稱用保障基本市民住屋權利作為禁煙手段，太矯枉過正。



吸煙與健康委員會主席湯修齊早前表示，將倡議在全港公共屋邨設無煙層。（資料圖片）

梁文廣今（21日）於港台《千禧年代》中表示，現有屋邨居民已在獲編配單位居住一段時間，若因實施無煙層而需要調遷，或會產生矛盾。他認為，若要實施無煙層措施，需在公屋供應充足的情況下，於新建屋邨中實施。

梁文廣。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

另外，他表示用保障基本市民住屋權利作為禁煙手段，太矯枉過正，可考慮於現有制度改善吸煙對其他住戶的影響。他指，有屋邨居民吸煙時或打開大門，煙味經公共空間傳去其他單位，或影響居民，相關行為可考慮納入扣分制。

梁子穎。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

另一名房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁子穎於同一節目表示，公共屋邨執行無煙層有困難，現時房署要將單位編配予輪候人士，需時約半年，他擔心如果要設無煙層，編配上可能更複雜，令時間變得更長，最終影響3年半「上樓」的目標。需時更長。

他亦質疑如何公平合理分配，例如無煙層應設於高層，抑或低層。若設在高層，如何防止有人為了獲編配高層單位，而聲稱自己非吸煙人士。