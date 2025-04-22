交通錄影執法港島｜議員料初期具阻嚇性　憂「老闆車」違泊難杜絕

警方今日（22日）起在港島區四個地點試行利用運輸署現有「交通管制及監察系統」和閉路電視系統進行錄影執法。警務處交通總部交通管理組警司聶凱鵾解釋，每日都有交通違例行為，警方目標非對每個違例都採取執法，舉例部份市民只是短暫上落客，未必構成嚴重阻塞，警方不會重點處理有關行為，又指試行地點均設横幅提醒司機。



立法會議員陳學鋒稱，相信執法初期具阻嚇作用，惟長期成效仍有待觀察，他擔心部份司機熟悉系統運作模式及警方執法標準後，會存僥倖心態，又指擔心未能杜絕「老闆車」違泊阻情況。



警方4月22日起在中環及灣仔4個地點試行，利用運輸署負責實時監察道路交通的閉路電視系統，進行不定時錄影執法。（警方提供）

警方：總部一直有訊號透過運輸署CCTV監察交通

聶凱鵾今日接受電台訪問時稱，運輸署一直在不同路面安裝閉路電視，而警察總部控制中心亦有訊號留意交通狀況。他指，部份閉路電視鏡頭更新後，其解像度可辨識車牌號碼，因此警方認為可作交通執法，在取得運輸署同意後，在警方的閉路電視控制台設錄影裝置，只要警員在控制台開啟錄影裝置即會執法。

計劃首階段將於4個交通違例黑點進行執法，包括皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界、皇后大道中與文咸東街交界、皇后大道東與黃泥涌道交界。主要處理對其他道路使用者構成危險或對道路造成嚴重阻礙的違法行為，包括車輛停泊在黃格、違例上落客等。

交通總部交通管理組警司聶凱鵾日前接受傳媒訪問表示，會根據交通狀況及繁忙時段，派員到控制台監視情況及錄影。（資料圖片／廖雁雄攝）

非24小時錄影執法 警：每日都有交通違例 並非每項都採取執法

對於警方進行不定期錄影執法、而非24小時錄影路面狀況，他解釋每日都有交通違例行為，警方的目標並非對每個違例都採取執法，舉例部份市民只是短暫上落客，未必構成嚴重阻塞，因此警方不會重點處理有關行為，加上部分時段如凌晨的違例情況不嚴重，警方亦未必放重資源。被問會否無法起警惕作用，他指該4個地點會掛橫幅提醒司機，相信他們不會存僥倖心態。他又指，錄影執法後未必會影響前線巡邏人手。

立法會議員陳學鋒稱，相信執法初期具阻嚇作用，但長期成效仍有待觀察。（資料圖片／黃浩謙攝）

陳學鋒：料初期具阻嚇作用 惟長期仍有待觀察

立法會議員陳學鋒在同一節目稱，相信執法初期具阻嚇作用，因為該4個試行地點的違例情況嚴重，舉例雪廠街大量違泊，「一邊泊的士，一邊違泊，導致三條（行車）線變一條線」，所以贊成在該地點試行執法。不過他認為長期成效仍有待觀察，他擔心部份司機熟悉系統運作模式及警方執法標準後，會存僥倖心態，又指擔心未能杜絕「老闆車」違泊阻情況。

對於錄影系統並非24小時運作，他表示「而家好多捉快相都唔係擺梗」，強調市民「每一秒鐘」都不應違法。他認為警方可在附近做宣傳，讓系統發揮其作用。他又指，有市民擔心上落客會被罰，期望警方解釋其執法標準。

➢ 皇后大道中與雪廠街交界



➢ 皇后大道中與畢打街交界



➢ 皇后大道中與文咸東街交界



➢ 皇后大道東與黃泥涌道交界

