47人案｜毛孟靜出獄警方車輛接離懲教所　求情時稱盼與夫共度餘生

47人民主派初選案中，串謀顛覆國家政權罪成的前立法會議員毛孟靜被判囚50個月，她今日（29日）在羅湖懲教所刑滿獲釋。清晨約5時45分，毛孟靜乘搭警方安排的七人車離開，返抵淺水灣道住所。現場警方消息指，她已回家，不會出門見傳媒。

毛孟靜曾任無綫新聞部、法新社記者，之後加入公民黨踏足政壇成為議員。在47人案中，毛孟靜被指主張「國際戰線」，接受國際媒體訪問時「散佈虛假信息及對中央不滿」。法官裁定她屬「積極參與」，判監4年2個月，因認罪等因素獲刑期扣減；判辭提到雖然同情毛孟靜患病丈夫的遭遇，但未能成為減刑理由。她求情時稱，盼與丈夫共度餘生。



47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年

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民主派47人初選案，最終45人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，去年被判囚四年兩個月至十年。由於大部分人已還柙多時，今年先後會有多名被告獲釋。今日（29日）率先刑滿出獄的四人，分別是前新民主同盟立法會議員范國威、前公民黨議員毛孟靜、郭家麒、譚文豪，他們均被判囚4年2個月。

清晨約5時45分，毛孟靜乘搭警方安排的七人車離開，返抵淺水灣道住所。現場警方消息指，她已回家，不會出門見傳媒。

毛孟靜囚於羅湖懲教所，現場警員要求採訪傳媒進入出入口旁的採訪區。(黃浩謙攝）

4月29日民主派初選47人案，服刑期滿的毛孟靜出獄，她乘搭警方安排的私家車，返抵淺水灣道住所。（路透社）

2016年9月，毛孟靜代表公民黨參與立法會選舉九龍西地區直選。（資料圖片 / 李孫彤攝）

記者出身

1957年出生的毛孟靜，現時68歲，她在香港出生，加拿大渥太華卡爾頓大學新聞系畢業，曾任職無綫電視新聞部和法新社記者，主持香港電台節目。

毛孟靜2016年退出公民黨後，於2017年創立議會陣線並擔任召集人，圖為2018年范國威、區諾軒加入議會陣線。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

參與公民黨創黨 本土理念分歧退黨

2006年公民黨創立，毛孟靜是創黨黨員，2008年代表公民黨參與九龍西地區直選落敗，2012年再捲土重來勝選，成為立法會議員，2016年在同一選區連任。

後來因為與公民黨在本土、拉布等問題上有分歧，2016年11月退出公民黨，並以「香港本土」的身份繼續擔任議員，之後組建「議會陣線」。

2019年4月24日，毛孟靜回應佔中案判刑時落淚。（資料圖片 / 李澤彤攝）

稱對無差別否決預算案有保留

2020年毛孟靜參與立法會民主派初選，在九龍西出現，2021年被警方國安處拘捕。

她承認一項「串謀顛覆國家政權」，案情指她主張「國際戰線」，接受國際媒體訪問時「散佈虛假信息及對中央不滿」。毛求情時指，一直對無差別否決預算案有保留，但承認是積極參與者，還押多年反省後明白到否決預算案的潛在危害，現已感到後悔。

2020年1月12日，民主派總辭，毛孟靜辭職。（資料圖片 / 張浩維攝）

獲石禮謙撰求情信

她提到獲釋後希望與丈夫共度餘生，並指雖然案情提及，戴耀廷曾就初選會否違國安法向毛徵詢意見，惟她沒有組織初選，也沒向他人施壓。她又獲建制派前立法會議員石禮謙撰寫求情信，指兩人雖然政見不同，但仍會交流看法。

法官裁定她屬「積極參與」，以7年作量刑起點，因認罪、過往公職及對法律無知獲刑期扣減，終判監4年2個月。判詞指，雖然同情毛患病丈夫的遭遇，但未能成為減刑理由。