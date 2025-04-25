青山醫院休班男護涉酒醉鬧病房　連安置其在病房過夜同事3人被炒

青山醫院一名原定翌日當值的休班男護士，月前一個晚上到酒吧消遣後飲醉酒，由同行男病人服務助理送返青山醫院一間病房內，期間男護士在病房作出擾亂行為。



據報，該名休班男護士、當晚當值並安排酒醉男護在病房過夜的通宵更護士被解僱，而送酒醉男護回醫院的病人服務助理須提早退休。



醫管局行政總裁高拔陞今（25日）回應表示非常重視事件，批評涉事醫護行為不恰當，院方已即時處理事件，同時加強督導和培訓。《香港01》正就事件向青山醫院查詢。



據報，今年2月青山醫院一名休班男護士醉酒後，由結伴的男病人服務助理送回醫院一間病房內，期間醉酒男護作出擾亂行為。（資料圖片／余俊亮攝）

《明報》今日報道今年2月青山醫院一名休班男護士在酒吧消遣後喝醉，結伴的男病人服務助理將他送回醫院一間病房，期間醉酒男護作出擾亂行為。報道引述消息，當值的通宵更護士見醉酒男護鬧事，將他綁在一張病牀上，直至翌日晨早更主管上班才發揭發事件。

醫管局行政總裁高拔陞指，非常重視事件，批評涉事醫護行為不恰當。（資料圖片／梁鵬威攝）

高拔陞批評涉事醫護行為不恰當 已根據程序解僱涉事員工

醫管局行政總裁高拔陞今回應指，非常重視事件，批評涉事醫護行為不恰當，院方已即時處理事件，並根據程序解僱涉事員工，同時加強督導和培訓。