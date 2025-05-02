五一黃金周福田口岸過關等4小時　內地客直擊憂發生踩踏︰太恐怖

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期】五一黃金周內地假期踏入第二日（2日），多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸（落馬洲支線）重災區，據內地網民直擊，過關時間需要約4個小時，由於人流量過多，手機網絡崩潰，無法購買車票，大批旅客無奈滯留在落馬洲站的入閘口。



千萬不要從福田口岸過關，太恐怖了，人流量太多導致網絡崩潰，沒有信號大家刷不了車票，全部堵住了，工作人員服務不到位，沒有有效維持秩序，真擔心發生踩踏。十點到口岸，現在（約下午2時）才到香港，再也不來了。 內地網民

本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

早上從羅湖口岸來港過關需時約60分鐘

五一黃金周踏入第二日，內地旅客繼續源源不絕湧至香港。有內地網民今日在小紅書稱，早上從羅湖口岸來港過關需時約60分鐘，「堵了將近一個鐘，平時十幾二十分鐘能過去的。」

本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

福田口岸逼爆 有內地旅客放棄來港︰回頭是岸

另一邊廂，有網民經福田口岸遇到人潮，形容為「過萬人過關」。評論區滿是哭笑不得的表情符號，有人留言笑說︰「不擠了，回去了。回頭是岸。」

落馬洲站人頭湧湧，全是黑壓壓的人頭，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）

也有網民呼籲其他旅客不要經福田口岸過關，由於現場人流量過多，抵達港鐵落馬洲站後，手機網絡崩潰，以致無法購買車票，大批旅客滯留在落馬洲站的入閘口。

落馬洲站人頭湧湧

根據相片顯示，落馬洲站人頭湧湧，全是黑壓壓的人頭，整個大堂沒有半點空間，部份旅客面無表情眺望遠方，似乎非常無奈。

千萬不要從福田口岸過關，太恐怖了，人流量太多導致網絡崩潰，沒有信號大家刷不了車票，全部堵住了，工作人員服務不到位，沒有有效維持秩序，真擔心發生踩踏。十點到口岸，現在（約下午2時）才到香港，再也不來了。 內地網民

有港人看到排隊人龍後決定暫時不過關。（深圳大灣區吃喝玩樂情報站FB圖片）

蓮塘口岸商場早上已實施人流管制

另有北上港人在社交媒體指，本來今早11時準備從蓮塘口岸回港，不過看到排隊人龍後決定暫時不過關。

根據相片顯示，內地口岸已實施人流管制措制，蓮塘口岸商場外設有鐵欄，過百名內地旅客在排隊等待，人龍更是看不到盡頭。隊伍中有數人手持數米高的旗桿，估計部份來自南下旅行團。