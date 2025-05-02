本財政年度總稅收料達4014億按年增7%　印花稅多收6%　利得稅增8%

稅務局今（2日）公布，預期2025/26年度整體稅收為4014億元，按年增7%，當中利得稅收入佔3012億元按年增8%，印花稅收入佔676億增6%，其他入息估計為370億。被問預計整體稅收增長的原因，陳施維解釋，2024/25年利得稅的應評稅利潤申報增加，新公司數量亦有增多；輸入人才計劃等令薪俸稅的納稅人數量增加；印花稅方面，股票市場暢旺，物業市場成交量亦有增多。



稅務局今公布，2024至2025年度政府稅收總額達約3745億元，按年增10%，當中薪俸稅升11%。（黃浩謙攝）

稅務局局長陳施維解釋，由於納稅人數目及入息增加，加上申請暫緩繳稅的市民減少，故薪俸稅收入較上年增加。（黃浩謙攝）

稅務局局長陳施維指，2024/25年度總稅收3745億元，按年升10%，當中薪俸稅佔889億元，增11%；利得稅佔1777億元，增4%；印花稅佔639億，增30%。他解釋，薪俸稅收入增加主要因納稅人應課稅入息提升，更多納稅人納入稅網。

利得稅收入佔3012億 印花稅收入佔676億

稅務局預計，預期整體來年整體稅收為4014億元，增7%，當中利得稅收入佔3012億元，印花稅收入佔676億，其他入息估計為370億。

陳施維解釋估算增加原因：新公司數量增多、股票市場暢旺

被問預計整體稅收增長的原因，陳施維解釋，利得稅的應評稅利潤申報有所增加，新公司數量亦有增多；輸入人才計劃等令薪俸稅的納稅人數量增加；印花稅方面，股票市場暢旺，物業市場成交量亦有增多。

被問關稅戰會否對本港稅收產生影響，他表示會密切留意外圍因素，了解對本港經濟、企業及納稅人的影響，必要時會作出相應的評估。

稅務局今公布，2024至2025年度政府稅收總額達約3745億元，按年增10%，當中薪俸稅升11%。（黃浩謙攝）

今年薪俸稅寬減上限為1500元

今年財政預算案提出寬減2024/25年百分之百的薪俸稅、個人入息課稅、利得稅，上限為1500元，納稅人毋須作出申報，有關寬減將會在評稅自動反映。2024/25年度開始實施標準稅率兩級制，首500萬入息繼續以將以15%稅率計算，超過500萬入息將以16%稅率計算。居所貸款利息和住宅租金扣除限額方面，如果納稅人符合特定條件，與新增子女在香港同住至少6個月等，其扣除上限將由10萬元新增至12萬元。輔助生育開支扣除方面，納稅人及其配偶每年最多可扣除開支總額為10萬元。

稅務局今公布，2024至2025年度政府稅收總額達約3745億元，按年增10%，當中薪俸稅升11%。（黃浩謙攝）